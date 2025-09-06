Mercato : Échec à 40M€, l’OM se rattrape avec un très gros coup !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Dans les dernières heures du mercato, l’OM a renforcé sa défense en bouclant le prêt avec option d’achat de Benjamin Pavard. Un très beau coup pour le club marseillais qui en réalité, aura été rendu possible par le refus du Club Bruges, de se séparer de l’Équatorien Joel Ordoñez. Explications.

Le mercato estival de l’OM aura été extrêmement animé, notamment dans les derniers jours. Suivant la volonté de Roberto De Zerbi de se renforcer en défense, le club phocéen a réussi à boucler l’arrivée de Benjamin Pavard. Le champion du monde 2018 a signé à Marseille dans le cadre d’un prêt assorti d’une option d’achat évaluée à 15M€.

Akanji signe, l’Inter autorise Pavard à signer avec l’OM Ainsi, l’OM a réussi un gros coup en défense, tandis que dans le sens inverse, l’Inter a compensé le départ de Pavard par l’arrivée de Manuel Akanji en provenance de Manchester City. Comme l’indique CalcioMercato.com, ces deux accords sont directement liés au refus du Club Bruges de se séparer de Joel Ordoñez cet été. Pour rappel, le crack équatorien était une piste prioritaire de l’OM pour cet été, mais était également suivi par l’Inter.