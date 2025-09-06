Surprise, l'OM va gâcher un transfert très attendu !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après un mercato de folie, l'OM reste toujours à l'affût pour se renforcer avec un joker, mais surtout pour dégraisser son effectif. Dans cette optique, Neal Maupay est poussé au départ et serait dans le viseur d'Anderlecht. Mais le club phocéen refuse de faire un effort sur le plan salarial pour faciliter son transfert.

Comme tous les étés, l'OM a connu une nouvelle revue d'effectif très importante avec notamment l'arrivée de 12 nouveaux joueurs. Côté départs, le club phocéen a également été très actif, et souhaite d'ailleurs poursuivre son dégraissage en profitant des championnats où le marché est encore ouvert.

Anderlecht sur Maupay C'est le cas en Belgique et selon les informations de La Dernière Heure, Anderlecht souhaiterait en profiter pour recruter Neal Maupay. Poussé au départ suite à l'arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang, l'ancien attaquant d'Everton sait d'ores-et-déjà qu'il aura un temps de jeu famélique. Il n'a d'ailleurs pas été inscrit sur la liste des joueurs de l'OM qualifiés pour la Ligue des champions.