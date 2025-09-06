Surprise, l'OM va gâcher un transfert très attendu !

Après un mercato de folie, l'OM reste toujours à l'affût pour se renforcer avec un joker, mais surtout pour dégraisser son effectif. Dans cette optique, Neal Maupay est poussé au départ et serait dans le viseur d'Anderlecht. Mais le club phocéen refuse de faire un effort sur le plan salarial pour faciliter son transfert.
Comme tous les étés, l'OM a connu une nouvelle revue d'effectif très importante avec notamment l'arrivée de 12 nouveaux joueurs. Côté départs, le club phocéen a également été très actif, et souhaite d'ailleurs poursuivre son dégraissage en profitant des championnats où le marché est encore ouvert.
Anderlecht sur Maupay
C'est le cas en Belgique et selon les informations de La Dernière Heure, Anderlecht souhaiterait en profiter pour recruter Neal Maupay. Poussé au départ suite à l'arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang, l'ancien attaquant d'Everton sait d'ores-et-déjà qu'il aura un temps de jeu famélique. Il n'a d'ailleurs pas été inscrit sur la liste des joueurs de l'OM qualifiés pour la Ligue des champions.
L'OM ne fera aucun cadeau
Cependant, afin que le deal puisse se conclure, Anderlecht attend un effort de l'OM puisque le salaire de Neal Maupay est très important pour le club belge. Mais le club phocéen ne serait pas disposé à faire de cadeau dans ce dossier comme l'affirme La Dernière Heure. Pour rappelle, le mercato belge fermera ses portes lundi, tout comme en Arabie Saoudite. Dépassé cette date, l'OM devra espère une offensive d'un club turc, russe ou grec, le mercato prenant fin le 12 septembre dans ces pays.