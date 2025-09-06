PSG : Transfert d’une star, le «choix fort» de Luis Enrique !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Cet été, le PSG a fini par décider de donner sa chance à Lucas Chevalier, favorisant ainsi le départ de Gianluigi Donnarumma. Le portier italien a pris de plein fouet cette décision du club mais son sort était scellé depuis un moment, malgré la victoire du PSG en Ligue des champions le 31 mai dernier. D'après Fabrice Hawkins, c'est Luis Enrique qui s'est imposé.

En participant activement à la victoire finale du PSG en Ligue des champions, Gianluigi Donnarumma n'a toutefois pas réussi à convaincre ses dirigeants de le conserver un peu plus longtemps. Souvent épinglé pour ses erreurs, son profil ne séduisait pas totalement Luis Enrique qui lui préfère largement Lucas Chevalier.

Luis Enrique a tranché Depuis son arrivée au PSG en 2023, Luis Enrique n'a jamais hésité à imposer ses idées. « Quand on gratte un peu, on se rend compte que cela fait de longs mois que Luis Enrique suivait Lucas Chevalier et qu'il voulait le recruter. C'est une décision de Luis Enrique. Et il a assumé. C'est aussi une de ses marques de fabrique. Il aime dire ce qu'il pense. C'est un choix fort, à voir si cela sera payant » révèle le journaliste de RMC Fabrice Hawkins pour le podcast After Paris.