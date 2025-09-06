PSG : Transfert d’une star, le «choix fort» de Luis Enrique !

Cet été, le PSG a fini par décider de donner sa chance à Lucas Chevalier, favorisant ainsi le départ de Gianluigi Donnarumma. Le portier italien a pris de plein fouet cette décision du club mais son sort était scellé depuis un moment, malgré la victoire du PSG en Ligue des champions le 31 mai dernier. D'après Fabrice Hawkins, c'est Luis Enrique qui s'est imposé.
En participant activement à la victoire finale du PSG en Ligue des champions, Gianluigi Donnarumma n'a toutefois pas réussi à convaincre ses dirigeants de le conserver un peu plus longtemps. Souvent épinglé pour ses erreurs, son profil ne séduisait pas totalement Luis Enrique qui lui préfère largement Lucas Chevalier.
Luis Enrique a tranché
Depuis son arrivée au PSG en 2023, Luis Enrique n'a jamais hésité à imposer ses idées. « Quand on gratte un peu, on se rend compte que cela fait de longs mois que Luis Enrique suivait Lucas Chevalier et qu'il voulait le recruter. C'est une décision de Luis Enrique. Et il a assumé. C'est aussi une de ses marques de fabrique. Il aime dire ce qu'il pense. C'est un choix fort, à voir si cela sera payant » révèle le journaliste de RMC Fabrice Hawkins pour le podcast After Paris.
Chevalier attendu au tournant
En grande progression depuis deux ans, Lucas Chevalier a donc débuté la saison dans les cages du PSG. Le club lui fait confiance et le Français de 23 ans sera attendu dans les prochains mois. Le début de saison a notamment été marqué par une victoire 6-3 contre Toulouse, où les cages parisiennes ont donc été mises en danger assez souvent.