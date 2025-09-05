PSG - Donnarumma : «Je m’en fous», la réponse cash à la polémique !

Aujourd’hui à Manchester City, Gianluigi Donnarumma aura disputé son antépénultième match avec le PSG le 5 juillet dernier. Le club de la capitale était alors opposé au Bayern Munich en quart de finale de la Coupe du monde des clubs. Une rencontre au cours de laquelle l’Italien a été à l’origine de la grave blessure de Jamal Musiala. Se retrouvant ensuite au coeur d’une polémique, Donnarumma a vu le crack allemand prend la parole à ce sujet.
Pour revoir Jamal Musiala sur un terrain, il va falloir patienter encore un peu. En effet, en juillet dernier, face au PSG, suite à une sortie très musclée de Gianluigi Donnarumma, le crack du Bayern Munich était alors victime d’une fracture du péroné. Coupable, le désormais ex-gardien parisien avait d’ailleurs été critiqué pour ne pas être ensuite aller s’excuser auprès de Musiala. Une polémique qui ne semble pas importer le joueur bavarois.
« J'avais l'esprit ailleurs à ce moment-là »
Au cours d’un entretien accordé à Bild, Jamal Musiala est donc revenu sur sa blessure face au PSG. Le milieu offensif du Bayern Munich a alors confié : « Ce que je pense de Donnarumma qui n’est pas venu directement s’excuser ? Je m’en fous, ça n’aurait rien changé. J'avais l'esprit ailleurs à ce moment-là. J'imagine à quel point Donnarumma s'est senti mal à ce moment-là. Il est allé au ballon et il ne l'a pas fait exprès : je n'en veux pas à Donnarumma, et il m'a contacté après. Tout va bien, ce sont des choses qui arrivent ».
« Mon pied va bien, la récupération se déroule comme prévu »
Jamal Musiala en a ensuite profité pour donner de ses nouvelles. « Mon pied va bien, la récupération se déroule comme prévu. Je n'ai plus besoin de béquilles. Mais je ne veux rien précipiter ; je veux prendre le temps nécessaire. Mentalement, les premières semaines n'ont pas été faciles. Mais rien ne changera si je suis constamment agacé par la situation. Je veux me concentrer sur autre chose maintenant, prendre du temps pour des choses que je n'ai pas habituellement. Ensuite, le temps passera plus vite jusqu'à mon retour sur le terrain », a confié le joueur du Bayern Munich.