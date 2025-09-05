PSG - Donnarumma : «Je m’en fous», la réponse cash à la polémique !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui à Manchester City, Gianluigi Donnarumma aura disputé son antépénultième match avec le PSG le 5 juillet dernier. Le club de la capitale était alors opposé au Bayern Munich en quart de finale de la Coupe du monde des clubs. Une rencontre au cours de laquelle l’Italien a été à l’origine de la grave blessure de Jamal Musiala. Se retrouvant ensuite au coeur d’une polémique, Donnarumma a vu le crack allemand prend la parole à ce sujet.

Pour revoir Jamal Musiala sur un terrain, il va falloir patienter encore un peu. En effet, en juillet dernier, face au PSG, suite à une sortie très musclée de Gianluigi Donnarumma, le crack du Bayern Munich était alors victime d’une fracture du péroné. Coupable, le désormais ex-gardien parisien avait d’ailleurs été critiqué pour ne pas être ensuite aller s’excuser auprès de Musiala. Une polémique qui ne semble pas importer le joueur bavarois.

« J'avais l'esprit ailleurs à ce moment-là » Au cours d’un entretien accordé à Bild, Jamal Musiala est donc revenu sur sa blessure face au PSG. Le milieu offensif du Bayern Munich a alors confié : « Ce que je pense de Donnarumma qui n’est pas venu directement s’excuser ? Je m’en fous, ça n’aurait rien changé. J'avais l'esprit ailleurs à ce moment-là. J'imagine à quel point Donnarumma s'est senti mal à ce moment-là. Il est allé au ballon et il ne l'a pas fait exprès : je n'en veux pas à Donnarumma, et il m'a contacté après. Tout va bien, ce sont des choses qui arrivent ».