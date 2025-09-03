Le PSG victime d’une terrible erreur, l’injustice annulée par Lucas Chevalier !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Samedi dernier, le PSG s’est imposé sur la pelouse de Toulouse au terme d’un match fou (3-6). Lucas Chevalier s’est d’ailleurs fait remarquer en arrêtant un premier tir au but puis un deuxième alors que l’arbitre avait demandé de le retirer. Le gardien du PSG a donc enfilé son costume de héros, empêchant ainsi une grande injustice. Explications.

Le match entre Toulouse et le PSG était aussi une histoire de penalty. Alors qu’Ousmane Dembélé en a transformé deux pour le club de la capitale, le TFC en a… raté deux. Frank Magri et Cristian Cásseres ont successivement été mis en échec par Lucas Chevalier. En effet, alors que le gardien du PSG avait arrêté la première tentative de l’attaquant toulousain, l’arbitre avait donné le penalty à retirer. Le milieu vénézuélien s’est alors présenté pour remplacer son coéquipier, mais là encore, Chevalier a été infranchissable.

Une erreur d’arbitrage ! Alors que l’arbitre avait donc sifflé penalty à retirer pour Toulouse car Joao Neves était rentré dans la surface de réparation, cela n’aurait pas dû se passer comme ça. En effet, la Direction de l'arbitrage de la FFF fait savoir que le PSG a été victime d’une erreur : « L'arbitre vidéo a bien identifié l'empiètement du défenseur parisien n°87 (Joao Neves) dans la surface de réparation avant le botté du ballon. Toutefois, les Lois du jeu stipulent qu'un « coéquipier du gardien de but sera pénalisé en cas d'empiètement avant que le ballon ne soit en jeu uniquement si l'empiètement a clairement influencé le tireur ou si le joueur qui a commis l'empiètement joue le ballon ou dispute le ballon à un adversaire, empêchant l'équipe adverse de marquer un but ou de se procurer une occasion de but » ».