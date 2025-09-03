PSG - Guerre en Ukraine : L'annonce qui va embraser le vestiaire !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG n'a pas hésité à lâcher 66M€, bonus compris, pour recruter Illia Zabarny en provenance de Bournemouth. jusque-là, rien de particulièrement surprenant, sauf lorsque l'on sait que l'international ukrainien va cohabiter avec Matvey Safonov dans un contexte politique lourd, marqué par la guerre en Ukraine. Le portier russe a d'ailleurs refusé d'évoquer sa relation avec son nouveau coéquipier.

Qui aurait pu penser que le mercato du PSG se retrouverait au cœur du conflit entre la Russie et l'Ukraine ? Et pourtant, il s'agit d'un sujet majeur puisque le club de la capitale a fait venir cet été l'international ukrainien Illia Zabarnyi en provenance de Bournemouth, qui cohabite donc dans le vestiaire parisien avec le portier russe Matvey Safonov. Compte tenu du contexte géopolitique brûlant en ce moment entre les deux pays, ce sujet pourrait rapidement devenir problématique.

Safonov refuse de répondre sur le cas Zabarnyi D'autant plus que les deux joueurs viennent de sortir du silence à ce sujet. Interrogé par l'émission Football 360 en Ukraine, Illia Zabarnyi s'est montré très clair à ce sujet : « Dans mon pays, une guerre à grande échelle fait rage depuis quatre ans. Les Russes sont des agresseurs qui tentent en vain de détruire la liberté et l’indépendance de l’Ukraine. La guerre continue, et je n’entretiens aucune relation avec les Russes (...) Quant à mon coéquipier, je dois interagir avec lui à un niveau professionnel à l’entraînement et je remplirai mes obligations envers le club ». De son côté, Matvey Safonov a été invité à commenter cette situation lors d'une interview avec le média russe Sport-Express. Mais il est lui aussi catégorique à sa manière : « Je ne le ferai pas ». Ambiance.