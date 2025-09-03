Doué : Les retrouvailles surprises loin du PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Convoqué pour la première fois en équipe de France, Maghnès Akliouche s'est présenté en conférence de presse pour évoquer ses premiers pas. Le joueur de l'AS Monaco a eu l'occasion de revoir d'anciens coéquipiers comme Manu Koné (AS Roma) ou encore Désiré Doué (PSG). Il est revenu sur ces retrouvailles.

L’«oxygénation» prônée par Didier Deschamps se poursuit. Pour débuter les éliminatoires de la Coupe du monde 2026, le sélectionneur de l’équipe de France a fait appel à de nouvelles têtes comme Hugo Ekitike (Liverpool), mais aussi Maghnès Akliouche. Le jeune milieu offensif de l’AS Monaco est récompensé de son très bon début de saison en Ligue 1.

L'émotion d'Akliouche avec les Bleus Présent en conférence de presse ce mercredi, Akliouche a eu du mal à masquer son émotion. « Monter les marches du château - même si je les avais monté lors des Jeux - avec les A, c'est spécial et vraiment beau pour moi » a-t-il déclaré.