Doué : Les retrouvailles surprises loin du PSG

Convoqué pour la première fois en équipe de France, Maghnès Akliouche s'est présenté en conférence de presse pour évoquer ses premiers pas. Le joueur de l'AS Monaco a eu l'occasion de revoir d'anciens coéquipiers comme Manu Koné (AS Roma) ou encore Désiré Doué (PSG). Il est revenu sur ces retrouvailles.
L’«oxygénation» prônée par Didier Deschamps se poursuit. Pour débuter les éliminatoires de la Coupe du monde 2026, le sélectionneur de l’équipe de France a fait appel à de nouvelles têtes comme Hugo Ekitike (Liverpool), mais aussi Maghnès Akliouche. Le jeune milieu offensif de l’AS Monaco est récompensé de son très bon début de saison en Ligue 1.
L'émotion d'Akliouche avec les Bleus
Présent en conférence de presse ce mercredi, Akliouche a eu du mal à masquer son émotion. « Monter les marches du château - même si je les avais monté lors des Jeux - avec les A, c'est spécial et vraiment beau pour moi » a-t-il déclaré.
« Ça m'a fait plaisir de les revoir »
Cette convocation lui a aussi permis de retrouver d’anciens coéquipiers chez les espoirs comme Manu Koné ou encore Désiré Doué. « Ça m'a fait plaisir de les revoir, ils m'aident à m'intégrer, ils m'apportent pour m'intégrer rapidement au groupe » a déclaré Akliouche, qui espère grappiller quelques minutes de jeu face à l’Ukraine ce vendredi, puis face à l’Islande mardi prochain.