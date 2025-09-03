PSG : «Nous avons recruté un titulaire indiscutable», un accord surprise annoncé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Joueur du PSG, Willian Pacho s’est récemment associé à la chaîne de restauration KFC, symbole de sa popularité croissante. Très implantée en Équateur, la célèbre enseigne de fast-food a dévoilé un clip promotionnel dans lequel on voit le défenseur parisien échanger avec le mythique Colonel Sanders, figure emblématique de la marque américaine.

Discret mais redoutablement efficace, Willian Pacho est devenu en quelques mois l’un des footballeurs les plus populaires d’Équateur. Sa victoire en Ligue des champions avec le PSG et son statut de cadre en sélection nationale ont fait de lui une icône. Une notoriété qui attire désormais les grandes marques internationales.

Le nouveau partenariat de Pacho KFC, très présent en Équateur, a sauté sur l’occasion pour le placer au cœur de sa dernière campagne publicitaire. Dans un clip court mais efficace, Pacho, vêtu d’un maillot rouge floqué du numéro 51, enchaîne gestes techniques et sourires, avant de partager l’écran avec le légendaire Colonel Sanders.