PSG : «Nous avons recruté un titulaire indiscutable», un accord surprise annoncé

Joueur du PSG, Willian Pacho s’est récemment associé à la chaîne de restauration KFC, symbole de sa popularité croissante. Très implantée en Équateur, la célèbre enseigne de fast-food a dévoilé un clip promotionnel dans lequel on voit le défenseur parisien échanger avec le mythique Colonel Sanders, figure emblématique de la marque américaine.
Discret mais redoutablement efficace, Willian Pacho est devenu en quelques mois l’un des footballeurs les plus populaires d’Équateur. Sa victoire en Ligue des champions avec le PSG et son statut de cadre en sélection nationale ont fait de lui une icône. Une notoriété qui attire désormais les grandes marques internationales.
Le nouveau partenariat de Pacho
KFC, très présent en Équateur, a sauté sur l’occasion pour le placer au cœur de sa dernière campagne publicitaire. Dans un clip court mais efficace, Pacho, vêtu d’un maillot rouge floqué du numéro 51, enchaîne gestes techniques et sourires, avant de partager l’écran avec le légendaire Colonel Sanders.
KFC annonce sa nouvelle recrue
Ce dernier déclare en espagnol : « Nous avons recruté un titulaire indiscutable, avec une technique délicieuse, pour se lécher les doigts ». La chute du spot publicitaire est pleine d’humour : Pacho interrompt le Colonel avec un jeu de mots sur son propre nom — « Non, non, Pacho se lécher les doigts » (Pacho-parse los dedos). Un partenariat qui illustre la popularité grandissante du défenseur.