PSG : Mbappé réclame son transfert, l’annonce fracassante

Ancien entraîneur du PSG (2021-2022), Mauricio Pochettino a accepté de revenir sur son parcours dans la capitale française et sur les moments marquants de son passage, notamment les envies de départ de Kyllian Mbappé. Le joueur parisien avait demandé à rejoindre le Real Madrid. Finalement, au bout d'un été agité, la formation avait réussi à le conserver.

Aujourd’hui joueur du Real Madrid, Kylian Mbappé vit enfin son rêve de gosse. Recruté l'été dernier, le gamin de Bondy n'a jamais caché son attachement au club espagnol. Un club qu'il a bien failli rejoindre en 2021. A l'époque, l’attaquant français avait exprimé son désir de quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid. Après un été agité, le club parisien avait pourtant réussi à le convaincre de rester, repoussant une échéance qui paraissait inévitable.

Pochettino revient sur le feuilleton Mbappé Entraîneur du PSG entre janvier 2021 et juin 2022, Mauricio Pochettino a vécu de l'intérieur ce feuilleton Mbappé. Il raconte. « Le PSG est l’un des clubs les plus forts. J’ai toujours une grande relation avec l’Émir et Nasser (Al-Khelaïfi). Tu ne vas pas leur faire peur. Ce fut un moment difficile pour Kylian. Il a toujours rêvé d’aller au Real Madrid depuis qu’il est enfant. Je le savais. C’est un grand garçon » a confié le technicien argentin sur le plateau d'El Chiringuito.