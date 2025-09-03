Kylian Mbappé : La souffrance inattendue en Espagne…

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

De par les oppositions en Coupes et en championnat, le Real Madrid et le FC Barcelone se sont affrontés à quatre reprises la saison dernière. Chacune de ces rencontres ont tourné en la faveur du Barça du jeune Lamine Yamal. Du haut de ses 18 ans, le champion d’Europe a fait « souffrir » les Merengue de Kylian Mbappé d’après Dani Carvajal.

Lamine Yamal a choqué son monde pendant la seconde partie de saison dernière. Et notamment à l’arrivée du printemps avec la double confrontation en demi-finales de Ligue des champions face à l’Inter (6-7 au cumulé) ou encore ses prestations face au Real Madrid en Supercoupe d’Espagne, en Coupe du roi et en championnat.

Lamine Yamal 4 - Kylian Mbappé 0 Le tout, avant même de souffler sa 18ème bougie le 13 juillet dernier. C’est bien simple, en quatre Clasicos entre le Real Madrid et le FC Barcelone, l’équipe de Kylian Mbappé n’est jamais sortie victorieuse de cette opposition.