«Un truc qui cloche...» : Daniel Riolo annonce un problème à l’OM

Alexis Brunet

Dimanche soir, l’OM disputait un match ô combien important face à l’OL. À l’extérieur, les hommes de Roberto De Zerbi se sont malheureusement inclinés 1-0 et ils n’ont pas montré un visage très serein. La défense marseillaise a notamment été fautive, avec l’exclusion de CJ Egan-Riley et le but contre son camp de Leonardo Balerdi. Selon Daniel Riolo, c’est notamment à ce niveau-là qu’il y a un problème chez les Phocéens.

Pour le moment, l’OM est loin d’être au top en Ligue 1. Le club du sud de la France n’est que dixième en championnat avec deux défaites en trois rencontres. Dimanche soir, les Marseillais se sont inclinés 1-0 en fin de match contre l’OL à cause d’un but contre son camp de Leonardo Balerdi.

L’OM a un problème en défense centrale Selon Daniel Riolo, le principal problème de l’OM se trouve en défense centrale. D’après le journaliste qui s’est exprimé dans l’After Foot, le club phocéen n’a pas encore trouvé la bonne formule dans ce secteur. « Il y a un truc qui cloche dans cet OM. Ça a mal démarré, ça continue à ne pas bien se passer. Il y a beaucoup de points négatifs à relever. Ils sont en train d'en mettre beaucoup des défenseurs centraux dans la machine à laver. Qu'est-ce qui va ressortir ? Ça brasse énormément sur la fin août et on n'a pas quelque chose qui ressemble à une défense titulaire. On est encore en recherche. »