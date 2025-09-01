Luis Enrique : C'est inédit, un joueur du PSG annonce un coup historique !

Alexis Brunet

Alors qu’il a souvent été moqué lors de son arrivée au PSG, Fabian Ruiz a définitivement mis tout le monde d’accord la saison dernière. L’Espagnol a rayonné au milieu de terrain aux côtés de Vitinha et Joao Neves et il a eu un rôle prépondérant dans le sacre parisien en Ligue des champions. L’ancien joueur du Napoli estime d’ailleurs qu’il a connu la meilleure saison de sa carrière l’année dernière, sous les ordres de Luis Enrique.

Dans les derniers jours du mercato estival 2022, le PSG décidait de renforcer son milieu de terrain. Comme souvent par le passé, c’est du côté de l’Italie que le club de la capitale est allé piocher et plus précisément au Napoli. Les dirigeants parisiens décidaient alors de miser sur Fabian Ruiz et d’investir 22,5M€ pour le faire venir en France.

Ruiz a été très critiqué à ses débuts Lorsqu’il débarque à l’été 2022, Fabian Ruiz est alors un joueur important à Naples. Malheureusement pour lui, il n’arrive pas à afficher un même niveau au PSG. Ces premiers mois sont très compliqués et le milieu de terrain est souvent pointé du doigt par les supporters parisiens. Certains voulaient même que l’international espagnol s’en aille et, heureusement pour eux, il ne les a pas écoutés.