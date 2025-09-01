Luis Enrique : C'est inédit, un joueur du PSG annonce un coup historique !

Alors qu’il a souvent été moqué lors de son arrivée au PSG, Fabian Ruiz a définitivement mis tout le monde d’accord la saison dernière. L’Espagnol a rayonné au milieu de terrain aux côtés de Vitinha et Joao Neves et il a eu un rôle prépondérant dans le sacre parisien en Ligue des champions. L’ancien joueur du Napoli estime d’ailleurs qu’il a connu la meilleure saison de sa carrière l’année dernière, sous les ordres de Luis Enrique.
Dans les derniers jours du mercato estival 2022, le PSG décidait de renforcer son milieu de terrain. Comme souvent par le passé, c’est du côté de l’Italie que le club de la capitale est allé piocher et plus précisément au Napoli. Les dirigeants parisiens décidaient alors de miser sur Fabian Ruiz et d’investir 22,5M€ pour le faire venir en France.
Ruiz a été très critiqué à ses débuts
Lorsqu’il débarque à l’été 2022, Fabian Ruiz est alors un joueur important à Naples. Malheureusement pour lui, il n’arrive pas à afficher un même niveau au PSG. Ces premiers mois sont très compliqués et le milieu de terrain est souvent pointé du doigt par les supporters parisiens. Certains voulaient même que l’international espagnol s’en aille et, heureusement pour eux, il ne les a pas écoutés.
« J'ai réalisé la meilleure saison de toute ma carrière »
Surtout l’année dernière, Fabian Ruiz s’est imposé comme l’un des meilleurs milieux du monde. Le Parisien a gagné de nombreux trophées avec le PSG, ce qui lui fait dire qu’il a vécu la meilleure saison de sa carrière, notamment aidé par un certain Luis Enrique. « C'est vrai que la saison dernière, j'ai réalisé la meilleure saison de toute ma carrière. Je pense que c'est grâce au coach, Luis Enrique. Il aime que ses milieux de terrain se projettent beaucoup dans la surface, qu'ils tentent leur chance de l'extérieur. Il aime que je sois près de la surface pour marquer. C'est une facette de jeu qu'il nous a toujours inculquée depuis qu'il est arrivé. Et c'est pour ça que j'ai marqué autant de buts et délivré autant de passes décisives. Ce sont de bons chiffres que j'essaierai d'améliorer cette année », a déclaré l’ancien joueur du Napoli à Téléfoot.