Donnarumma dit oui au PSG, le nouveau coup de théâtre !

Axel Cornic

Héros de la Ligue des Champions, avec des nombreuses prestations décisives, Gianluigi Donnarumma va quitter le Paris Saint-Germain. A moins d’un an de la fin de son contrat, la décision a été prise de miser sur Lucas Chevalier et désormais, l’Italien doit se trouver un nouveau club.

Ça restera comme l’un des plus gros rebondissements de l’été. Considéré comme un cadre du vestiaire, Gianluigi Donnarumma n’est plus le bienvenu à Paris. La séparation a été actée avec l’arrivée de Lucas Chevalier en provenance du LOSC et l'Italien est donc poussé vers la sortie, avec un possible transfert à Manchester City qui est annoncé.

« Il avait accepté la prolongation au rabais qu’on lui avait proposé, mais... » Pourtant, Marco Amelia laisse entendre ce dimanche que Donnarumma aurait bien aimé rester au PSG, quitte à faire des sacrifices. « Apparemment, il avait accepté la prolongation au rabais qu’on lui avait proposé, mais Paris avait déjà recruté Chevalier » a expliqué l’ancien gardien de l’AC Milan, dans les colonnes de SportWeek.