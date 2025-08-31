Rabiot - OM : Le transfert à 25M€ que personne n'avait vu venir !

Axel Cornic

Après des semaines de débats, Adrien Rabiot pourrait finalement se rapprocher d’un départ de l’Olympique de Marseille. Les médias italiens assurent que l’AC Milan serait enfin passé à l’action pour essayer de boucler le transfert de l’international français, que Massimiliano Allegri souhaiterait absolument retrouver sous ses ordres.

On y est presque. Placé sur la liste des transferts après la bagarre de Rennes, Adrien Rabiot pourrait quitter l’OM en cette toute fin de mercato. Et une piste se précise au fil des heures, puisque les médias italiens annoncent des négociations avancées avec l’AC Milan.

Rabiot à Milan... D’après les informations de Gianluca Di Marzio, les Rossoneri auraient passé en revue tous les détails économiques de ce deal, du salaire du joueur aux commissions d’agent, en passant évidemment par l’indemnité de 15M€ que réclamerait l’OM. Mais le déclic a surtout eu lieu grâce à un joueur...