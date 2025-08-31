OM - Adrien Rabiot : Riolo confirme pour l'Arabie Saoudite !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

On l'a vu cet été, de plus en plus de jeunes joueurs cèdent aux sirènes de l'Arabie Saoudite. Une trajectoire de carrière qui n'est pas partagée par certains. Adrien Rabiot avait ainsi expliqué qu'il aurait été inconcevable pour lui de rejoindre ce championnat à cet âge. Une prise de position validée par Daniel Riolo.

Nathan Zézé (20 ans) et Saïmon Bouabré (19 ans) ont rejoint Neom cet été. L'Arabie Saoudite a visiblement changé sa stratégie sur le mercato, s'orientant désormais vers de jeunes joueurs. Des choix de carrière qui ne manquent pas de faire énormément réagir. C'est ainsi que récemment, Adrien Rabiot avait notamment confié : « Quand je vois des joueurs de 19 ans signer là-bas, pour moi c’est impensable. Ce n’est pas quelque chose que j’aurais fait à cet âge-là, mais chacun son parcours ».

« Je rejoins Adrien Rabiot là-dessus » Interrogé par Le Figaro, Daniel Riolo a partagé la position d'Adrien Rabiot sur ces transferts en Arabie Saoudite. « Personnellement, cela me semble inconcevable, je rejoins Adrien Rabiot là-dessus », a ainsi expliqué le journaliste de RMC.