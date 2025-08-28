OM - Véronique Rabiot change d’avis : Nouvelle révélation dans l’affaire !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’Olympique de Marseille est bien parti pour se séparer d’Adrien Rabiot avant la fin du mercato programmée le 1er septembre prochain. Le clash dans le vestiaire avec Jonathan Rowe a eu raison de ses espoirs de réussite à l’OM puisqu’il a été évincé du groupe. Et bien qu’il ait été question dans la presse d’un changement d’avis de Véronique Rabiot avec un souhait de rester à Marseille, il n’en serait rien selon Ici Provence. Explications.

Véronique Rabiot livrait sa version des faits et partiellement celle de son fils Adrien en interview avec La Provence la semaine dernière puisque la représentante et mère de l’international français affirmait qu’il viendrait lui-même raconter ses vérités dans les médias. « L’histoire avec l’OM est-elle terminée ? Bien sûr ! Vous croyez qu'on va quémander ? Ce n'est pas notre genre. Non, il faut réfléchir avant de parler, c'est un peu facile autrement. Bien sûr qu'il faut qu'il sorte. Parce que le lien est rompu. Rapide, je ne sais pas. On a jusqu'au 1ᵉʳ septembre ». Après l’altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe à Rennes le 15 août dernier, engendrant leurs évictions le mardi 19 août.

Fake news sur Véronique Rabiot ? Une décision totalement « disproportionnée » pour Véronique Rabiot qui annonçait donc le départ de son fils de l’OM. Cependant, la Gazzetta dello Sport a confié que les contacts avec l’AC Milan n’auraient rien donné, permettant ainsi à la représentante de l’international français d’envisager sérieusement une continuité à l’Olympique de Marseille. Bruno Blanzat a nié toute volonté de Véronique Rabiot de rester au club phocéen avec son fils en affirmant sur son compte X qu’on « est très loin de ça ».