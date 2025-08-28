OM : Un transfert de dernière minute en Premier League ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Évincé pour des raisons disciplinaires, Adrien Rabiot devrait quitter l’OM d’ici la fin du mercato estival. Dans le cadre de sa succession, le club marseillais jetterait son dévolu sur Florentino Luis après l’échec de la signature de Dani Ceballos. Mais voilà que Burnley jouerait les trouble-fêtes de l’autre côté de la Manche.

La terre aurait pu trembler à Marseille du côté de la Commanderie mercredi après-midi. Depuis le début de la semaine, il était annoncé dans la presse que Dani Ceballos avait déjà donné son feu vert aux dirigeants de l’OM afin de rejoindre le club marseillais. Il ne manquait plus qu’un terrain d’entente soit trouvé entre le comité directeur de l’Olympique de Marseille et la direction du Real Madrid sur les modalités de l’opération. Mais finalement, lorsque ledit accord se concluait, Ceballos faisait machine arrière et mettait un terme à son départ pour l’OM.

L’OM pense à Florentino Luis pour oublier Adrien Rabiot De quoi inciter l’Olympique de Marseille à revoir ses projets pour au milieu de terrain en marge de la succession d’Adrien Rabiot parti pour être vendu avant la clôture du marché le 1er septembre au soir prochain. Florentino Luis (26 ans) passé par l’AS Monaco en prêt en 2020/2021 aurait tapé dans l’œil du directeur du football Medhi Benatia.