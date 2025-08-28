Affaire Rabiot : «Ridicule», la décision choc qui va coûter cher à l’OM 

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En raison d’une bagarre inattendue en plein vestiaire avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot a prématurément mis un terme à son aventure à l’OM. C’est en effet à quoi il faut s’en tenir depuis la publication du communiqué du club marseillais sur son exclusion du groupe. Pourtant, Roberto De Zerbi a ouvert la porte à un retour de Rabiot. Un virage « ridicule » que prend ce feuilleton aux yeux de Daniel Riolo.

Dès la J1 de la Ligue 1 2025/2026, il y avait déjà le feu en interne à l’OM. Tout a commencé par une contre-performance sur la pelouse du Roazhon Park. En supériorité numérique pendant une heure de jeu le 15 août dernier, l’Olympique de Marseille s’est incliné face au Stade Rennais (0-1). S’en est suivi un règlement de comptes dans le vestiaire du club entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe au sujet d’un manque d’implication collective de l’attaquant anglais qui a dérapé avec une altercation « d’une violence extrême » d’après les propos du président Pablo Longoria à l’AFP.

Adrien Rabiot éventuellement réintégré après sa sanction disciplinaire pour une bagarre avec Jonathan Rowe Jonathan Rowe a été définitivement transféré à Bologne dimanche dernier, quelques jours seulement après le communiqué de l’OM évoquant son expulsion du groupe, à l’instar d’Adrien Rabiot. En ce qui concerne l’international français, Roberto De Zerbi a fait un pas vers lui après la victoire contre le Paris FC samedi dernier (5-2) estimant que tout pouvait rentrer dans l’ordre avec une réintégration de Rabiot. Une situation inattendue à la limite du « ridicule » d’après Daniel Riolo.