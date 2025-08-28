Affaire Rabiot : «Ridicule», la décision choc qui va coûter cher à l’OM 

En raison d’une bagarre inattendue en plein vestiaire avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot a prématurément mis un terme à son aventure à l’OM. C’est en effet à quoi il faut s’en tenir depuis la publication du communiqué du club marseillais sur son exclusion du groupe. Pourtant, Roberto De Zerbi a ouvert la porte à un retour de Rabiot. Un virage « ridicule » que prend ce feuilleton aux yeux de Daniel Riolo.
Dès la J1 de la Ligue 1 2025/2026, il y avait déjà le feu en interne à l’OM. Tout a commencé par une contre-performance sur la pelouse du Roazhon Park. En supériorité numérique pendant une heure de jeu le 15 août dernier, l’Olympique de Marseille s’est incliné face au Stade Rennais (0-1). S’en est suivi un règlement de comptes dans le vestiaire du club entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe au sujet d’un manque d’implication collective de l’attaquant anglais qui a dérapé avec une altercation « d’une violence extrême » d’après les propos du président Pablo Longoria à l’AFP.
Adrien Rabiot éventuellement réintégré après sa sanction disciplinaire pour une bagarre avec Jonathan Rowe
Jonathan Rowe a été définitivement transféré à Bologne dimanche dernier, quelques jours seulement après le communiqué de l’OM évoquant son expulsion du groupe, à l’instar d’Adrien Rabiot. En ce qui concerne l’international français, Roberto De Zerbi a fait un pas vers lui après la victoire contre le Paris FC samedi dernier (5-2) estimant que tout pouvait rentrer dans l’ordre avec une réintégration de Rabiot. Une situation inattendue à la limite du « ridicule » d’après Daniel Riolo.
«Cela donnerait une situation absolument ridicule. Maintenant il faut en sortir et que l'OM saisisse une offre»
Finalement, le transfert d’Adrien Rabiot à qui il reste encore une saison sur son contrat à l’OM serait susceptible d’être entériné contre une somme de 15M€ au mieux… si le club ne lui refait pas de la place dans le vestiaire. « C'est difficile d'envisager que mardi prochain Rabiot n'ait pas trouvé d'issue parce que je pense que maintenant, l'OM est vendeur entre 10 et 15M€. Et le mec va se retrouver à l'OM et on va lui dire qu'il est réintégré alors qu'il ne s'est jamais excusé, qu'il y a le bordel et que les dirigeants marseillais ont mis beaucoup dans l'attente de ces excuses ? Cela donnerait une situation absolument ridicule. Maintenant il faut en sortir et que l'OM saisisse une offre ».