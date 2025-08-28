L'OM manipulé sur le mercato par un joueur, la conséquence est terrible !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que l'arrivée de Dani Ceballos à l'OM semblait actée après avoir trouvé un accord avec le Real Madrid, le milieu de terrain ne viendra finalement pas à Marseille. En effet, l'Espagnol aurait finalement fait machine arrière à propos de l'OM. Que s'est-il alors passé dans la tête de Ceballos ? D'incroyables révélations ont été apportées à ce dossier.

Dani Ceballos ne viendra finalement pas à l'OM. Annoncé pourtant très proche, le joueur du Real Madrid aurait tout annulé au dernier moment. Un échec d'ailleurs confirmé ces dernières heures par Pablo Longoria. « Nous voulions Ceballos, mais sur le marché, les choses changent », a fait savoir le président de l'OM.

Ceballos a utilisé l'OM ! Sur le plateau d'El Chiringuito, on en a dit plus sur cet échec de l'OM avec Dani Ceballos. Un retournement de situation qu'il faudrait mettre sur le dos du joueur du Real Madrid. En effet, le média ibérique fait savoir que Ceballos aurait tout simplement utilisé l'OM afin de mettre la pression sur le Betis Séville et ainsi retrouver le club andalou.