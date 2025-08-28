L'OM manipulé sur le mercato par un joueur, la conséquence est terrible !

Alors que l'arrivée de Dani Ceballos à l'OM semblait actée après avoir trouvé un accord avec le Real Madrid, le milieu de terrain ne viendra finalement pas à Marseille. En effet, l'Espagnol aurait finalement fait machine arrière à propos de l'OM. Que s'est-il alors passé dans la tête de Ceballos ? D'incroyables révélations ont été apportées à ce dossier.
Dani Ceballos ne viendra finalement pas à l'OM. Annoncé pourtant très proche, le joueur du Real Madrid aurait tout annulé au dernier moment. Un échec d'ailleurs confirmé ces dernières heures par Pablo Longoria. « Nous voulions Ceballos, mais sur le marché, les choses changent », a fait savoir le président de l'OM.
Ceballos a utilisé l'OM !
Sur le plateau d'El Chiringuito, on en a dit plus sur cet échec de l'OM avec Dani Ceballos. Un retournement de situation qu'il faudrait mettre sur le dos du joueur du Real Madrid. En effet, le média ibérique fait savoir que Ceballos aurait tout simplement utilisé l'OM afin de mettre la pression sur le Betis Séville et ainsi retrouver le club andalou.
Transfert impossible au Betis Séville ?
Mais voilà que l'issue pourrait être terrible pour Dani Ceballos qui pourrait se retrouver sans l'OM ni le Betis Séville. En effet, alors que le joueur du Real Madrid visait donc un départ au sein du club andalou, il a été assuré sur le plateau d'El Chiringuito qu'il était tout simplement impossible que le Betis Séville recrute Ceballos cet été.