Transfert d'une star du PSG : La réponse fracassante lâchée au Real Madrid !

Après Kylian Mbappé, le Real Madrid chercherait à faire de nouvelles emplettes au PSG. En effet, Vitinha aurait tapé dans l'oeil des Merengue et la presse espagnole a fait même écho d'une clause libératoire de 90M€ pour l'international portugais. Mais voilà qu'il n'y aurait pas grand chose à craindre actuellement pour l'avenir de Vitinha au PSG. Explications.

Il y a un an, Toni Kroos quittait le Real Madrid. Depuis, l'Allemand n'a toujours pas été remplacé dans l'entrejeu où Luka Modric a également fait ses valises ces dernières semaines. Et si la solution pour les Merengue se nommait Vitinha ? Faisant actuellement le bonheur du PSG, le Portugais plairait énormément au Real Madrid selon la presse espagnole, qui a également parlé d'une clause libératoire de 90M€ qui pourrait arranger le club de Kylian Mbappé.

Le PSG n'est pas vendeur ! Partira ? Ne partira pas ? Alors que l'avenir de Vitinha fait donc l'objet de nombreuses rumeurs, les supporters du PSG pourraient souffler. En effet, selon les informations de 90min, malgré ces bruits de couloir en provenance d'Espagne, le club de la capitale n'aurait aucune intention de se séparer de Vitinha actuellement, lui qui est d'ailleurs sous contrat jusqu'en 2029.