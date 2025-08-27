Mercato : Le PSG lâche une réponse à 30M€ !

Pierrick Levallet

Le dossier Gianluigi Donnarumma commence à devenir urgent du côté du PSG. À quelques jours de la fermeture du marché des transferts, l’Italien est toujours dans la capitale. Il faut dire que les dirigeants parisiens refusent de brader le portier de 26 ans pour faciliter son départ, afin d’en tirer un bon prix.

Où évoluera Gianluigi Donnarumma cette saison ? Cette question ne cesse d’affoler le mercato. Poussé vers la sortie par le PSG, où il a été remplacé par Lucas Chevalier, le gardien de but de 26 ans s’est fait une raison et s’est mis en quête d’un nouveau club. Mais à quelques jours de la fermeture du marché des transferts, l’Italien est toujours chez les Rouge-et-Bleu.

Le PSG attend au moins 30M€ pour Donnarumma Il faut dire que le PSG ne souhaite pas le laisser filer à n’importe quel prix. Selon les informations de L’Equipe, les champions d’Europe ne compteraient pas brader Gianluigi Donnarumma. Si les dirigeants parisiens auraient accepté l’idée de ne pas le vendre à 50M€, ils voudraient toutefois en tirer un bon prix. Une offre aux alentours de 30M€ serait susceptible de faire plier le PSG dans ce dossier.