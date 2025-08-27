Adrien Rabiot - OM : C’est terminé, son remplaçant attend le feu vert !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Du côté de l’Olympique de Marseille, l’heure semble être à la succession d’Adrien Rabiot. Bien que Roberto De Zerbi ait ouvert la porte à son retour après sa sanction disciplinaire pour bagarre, l’entraîneur de l’OM va devoir faire sans lui cette saison d’après les informations circulant dans la presse. Son remplaçant pourrait être recruté au Real Madrid… à condition que le club merengue se montre un peu plus coopératif. Explications.

Le 15 août dernier, l’OM ratait son entrée en lice dans cette saison 2025/2026 avec une défaite lors de son déplacement au Stade Rennais (0-1). Une contre-performance pour le club qui veut concurrencer le PSG dans la quête du titre de champion de France comme affirmé par Geronimo Rulli à Radio Marca avant le coup d’envoi de la nouvelle campagne de Ligue 1. Et ledit revers a engendré une bagarre d’une « violence extrême » selon les termes de Pablo Longoria à l’AFP. Le président faisait référence la semaine dernière à l’échauffourée entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe qui a valu l’exclusion définitive des deux joueurs du groupe de l’OM. Rowe a signé à Bologne dimanche dernier lorsque Rabiot, quelques heures plus tôt, recevait un message surprenant de son entraîneur Roberto De Zerbi en conférence de presse après la victoire de l’Olympique de Marseille face au Paris FC (5-2). « Je ne suis pas le seul à décider. Au contraire, c'est d'abord le club plus que l'entraîneur qui doit décider. Mais je tends la main à tout le monde. Si je peux aider à résoudre cette chose, je suis prêt à tout faire ».

Rabiot ne reviendra pas, Ceballos pour combler le vide qu’il va laisser ? Cependant, d’après les informations communiquées par Walid Acherchour sur le plateau du Winamax FC lundi, « c’est mort » pour la réintégration d’Adrien Rabiot dans l’effectif de Roberto De Zerbi à l’OM. Il est question d’intérêts de l’AC Milan, d’Aston Villa et de Tottenham d’après RMC Sport. Pour ce qui est de son remplacement, l’Olympique de Marseille tiendrait déjà la parole de Dani Ceballos, désireux de quitter le Real Madrid pour le club phocéen. Il ne faudrait pas s’attendre à ce que ce dossier soit rapidement bouclé alors que le marché des transferts fermera ses portes le 1er septembre prochain au soir.