OM - 10M€ : Transfert refusé au Real Madrid !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il a identifié Dani Ceballos comme potentiel renfort pour son milieu de terrain, l’OM négocie actuellement afin de parvenir à un accord avec le Real Madrid, dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Ce qui est pour le moment compliqué, car la Casa Blanca valorise l’international espagnol à 15M€, mais Marseille n’atteint que les 10M€.

Si les négociations sont compliquées, l’OM n’a pas abandonné la piste menant à Dani Ceballos (29 ans). L’international espagnol (13 sélections) veut rejoindre Marseille, mais il y a de la distance avec le Real Madrid, où il est sous contrat jusqu’en juin 2027, concernant la valorisation du joueur.

« Le Real Madrid demande autour de 15 millions et Marseille atteint les 10 » Sur DAZN Fútbol, le journaliste Matteo Moretto a fait le point sur le dossier Dani Ceballos mardi soir, indiquant : « Il y a une négociation entre l'Olympique de Marseille et le Real Madrid pour Dani Ceballos. Il est vrai qu'il y a un écart dans l'évaluation du joueur. Pour l'instant, il y a un peu d'écart parce que le Real Madrid demande autour de 15 millions et Marseille atteint les 10. »