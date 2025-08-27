OM - 10M€ : Transfert refusé au Real Madrid !

Alors qu’il a identifié Dani Ceballos comme potentiel renfort pour son milieu de terrain, l’OM négocie actuellement afin de parvenir à un accord avec le Real Madrid, dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Ce qui est pour le moment compliqué, car la Casa Blanca valorise l’international espagnol à 15M€, mais Marseille n’atteint que les 10M€.
Si les négociations sont compliquées, l’OM n’a pas abandonné la piste menant à Dani Ceballos (29 ans). L’international espagnol (13 sélections) veut rejoindre Marseille, mais il y a de la distance avec le Real Madrid, où il est sous contrat jusqu’en juin 2027, concernant la valorisation du joueur.
« Le Real Madrid demande autour de 15 millions et Marseille atteint les 10 »
Sur DAZN Fútbol, le journaliste Matteo Moretto a fait le point sur le dossier Dani Ceballos mardi soir, indiquant : « Il y a une négociation entre l'Olympique de Marseille et le Real Madrid pour Dani Ceballos. Il est vrai qu'il y a un écart dans l'évaluation du joueur. Pour l'instant, il y a un peu d'écart parce que le Real Madrid demande autour de 15 millions et Marseille atteint les 10. »
« La formule serait un prêt avec option d’achat qui peut devenir obligatoire »
« La formule serait un prêt avec option d’achat qui peut devenir obligatoire. On verra si les clubs vont trouver une solution. Le joueur veut y aller », a ajouté Matteo Moretto. Selon Fabrizio Romano, l’OM a activé une autre piste en parallèle et entamé des discussions avec le Benfica Lisbonne pour Florentino Luis (26 ans).