Transfert au Real Madrid : L’OM abandonne ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Intéressé par Dani Ceballos, l’OM n’a pas réussi à trouver un accord avec le Real Madrid pour le moment. Il y a un écart dans l’évaluation de l’international espagnol, la Casa Blanca demandant environ 15M€ pour s’en séparer, montant jugé trop élevé par Marseille, qui a alors activé une nouvelle piste, menant à Florentino Luis du Benfica Lisbonne.

À la recherche d’un, voire plusieurs, renfort au milieu de terrain, l’OM s’est lancé sur la piste de Dani Ceballos (29 ans) et est entré en négociation avec le Real Madrid, où il est sous contrat jusqu’en juin 2027. Bien que l’international espagnol (13 sélections) soit intéressé par le projet marseillais, ce dossier se complique.

Le montant demandé par le Real Madrid trop élevé pour l’OM En effet, comme indiqué par le journaliste Matteo Moretto, l’OM et le Real Madrid n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur le montant de l’opération. La Casa Blanca demande environ 15M€ pour se séparer de Dani Ceballos, une somme jugée trop élevée par l’Olympique de Marseille.