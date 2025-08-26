Mercato : Il dit oui à l'OM, le Real Madrid débarque et joue un vilain tour !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Indépendamment du dossier Adrien Rabiot, l'OM pourrait accueillir un nouveau milieu de terrain d'ici la fin du mercato : Dani Ceballos. Aux dernières nouvelles, le joueur du Real Madrid aurait dit oui au club phocéen, qui doit toutefois encore trouver un accord avec les Merengue. Et voilà que ce serait compliqué, notamment parce que Xabi Alonso pourrait retenir Ceballos.

Dans cette dernière semaine de mercato, l'OM veut faire grimper son total de recrues, actuellement à 6. Pour cela, le club phocéen regarderait du côté du Real Madrid avec Dani Ceballos, loin d'être un premier choix dans la rotation de Xabi Alonso. Pour autant, malgré cela, l'entraîneur merengue pourrait bien mettre des bâtons dans les roues de l'OM dans ce dossier Ceballos.

Le veto de Xabi Alonso ! Alors que Dani Ceballos serait chaud à l'idée de rejoindre l'OM, Xabi Alonso ne l'entendrait pas forcément de cette oreille. En effet, selon les informations d'El Larguero, l'entraîneur du Real Madrid ne voudrait pas laisser partir le milieu de terrain espagnol, surtout sous la forme d'un prêt. Or, c'est ce que chercherait l'OM, souhaitant planifier l'achat de Ceballos à l'été prochain moyennant une option d'achat d'environ 15M€.