OM - Nouvelle bombe sur Rabiot : Le clash est relancé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Initialement placé sur la liste des transferts en raison de sa bagarre avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot pourrait finalement rester à l'OM à la surprise générale. Les dirigeants marseillais attendent désormais une prise de position assez claire de la part de l'international français afin qu'il signifie ses regrets, et surtout qu'il se désolidarise des propos virulents de sa mère envers l'OM.

Et si Adrien Rabiot (30 ans) restait finalement à l'OM cet été, alors qu'il a été placé sur la liste des transferts il y a dix jours en raison de sa bagarre à Rennes avec Jonathan Rowe ? Roberto De Zerbi a ouvert la porte à une réconciliation samedi après la victoire face au Paris FC, et il semblerait que les dirigeants de l'OM soient également disposés à reconsidérer la situation de Rabiot. Mais pas à n'importe quelles conditions...

Rabiot doit faire «un pas» pour rester à l'OM Lundi soir, au micro de l'After Foot sur RMC Sport, le journaliste Florent Germain a lâché quelques révélations sur la tournure du clash entre le clan Rabiot et l'OM : « La clé passera par une prise de parole et de position du joueur lui-même. On me glisse en interne que c'est pas forcément une prise de parole publique qu'il faudrait, mais un pas. Il s'est excusé lundi de la semaine dernière au moment où il est convoqué auprès de Benatia et Longoria, envers les dirigeants et du groupe. Benatia aurait aimé que ce soit un peu plus rapide. Ils ont pas aimé qu'il attende d'être convoqué pour s'excuser », explique-t-il. En clair, Adrien Rabiot pourrait finalement rester à l'OM, mais il devra pour cela se désolidariser des propos de sa mère qui avait chargé les dirigeants marseillais la semaine dernière en interview.