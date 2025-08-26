Rabiot : Le vestiaire de l'OM provoque un coup de tonnerre !

Après sa bagarre avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot était condamné à quitter l'OM. Toutefois, Roberto De Zerbi a relancé l'avenir de son numéro 25 en laissant entendre qu'il était prêt à lui accorder une deuxième chance. Certains cadres de son vestiaire l'ayant convaincu de faire un geste envers Adrien Rabiot.
Après la défaite de l'OM à Rennes, Adrien Rabiot s'est battu avec Jonathan Rowe. Alors que la scène aurait été particulièrement violente, Roberto De Zerbi, Medhi Benatia et Pablo Longoria ont décidé de boucler la vente de leur numéro 25. Mais heureusement pour Adrien Rabiot, son entraineur est prêt à lui donner une deuxième chance.
OM : Rabiot a de nombreux soutiens dans le vestiaire
« En ce qui concerne Rabiot, je n'ai pas encore parlé à Pablo (Longoria) et Medhi (Benatia) mais l'espoir je l'ai, et c'est pas seulement par rapport à la valeur du joueur, mais par rapport à la personne qu'il est. Mais même s'il a fait une erreur, j'espère qu'il y a la possibilité de recomposer la chose, que les choses se remettent. Rabiot à l'OM, est-ce encore possible ? Je ne suis pas quelqu'un qui claque les portes au nez. Je ne suis pas la seule personne à décider, le club passe avant le coach. Mais Adrien est quelqu'un de bien. Je lui ai donné un conseil, j'espère qu'il le suivra et qu'il me suivra. Je pense être quelqu'un de bien aussi, j'essaie de tendre la main. Je ne mets jamais de croix sur les personnes. Si je peux aider à résoudre ce problème, je suis prêt à tout. Pas pour le joueur, mais pour la personne qu'il est. Je pense que c'est important, pour le bien de tous, pas seulement footballistiquement, mais aussi humainement », a déclaré Roberto De Zerbi, le coach de l'OM, lors de sa dernière conférence de presse.
Les cadres de l'OM ont convaincu De Zerbi
D'après RMC Sport, Roberto De Zerbi a tendu la main à Adrien Rabiot à la suite d'échanges avec les cadres de son groupe vendredi et samedi. Ayant une bonne relation avec ses coéquipiers, le milieu de terrain de 30 ans dispose de nombreux soutiens au sein du vestiaire de l'OM. Reste à savoir si cela sera suffisant pour qu'il soit réintégré et sorti de la liste des transferts marseillaise.