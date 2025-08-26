Rabiot : Le vestiaire de l'OM provoque un coup de tonnerre !

Après sa bagarre avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot était condamné à quitter l'OM. Toutefois, Roberto De Zerbi a relancé l'avenir de son numéro 25 en laissant entendre qu'il était prêt à lui accorder une deuxième chance. Certains cadres de son vestiaire l'ayant convaincu de faire un geste envers Adrien Rabiot.

OM : Rabiot a de nombreux soutiens dans le vestiaire

« En ce qui concerne Rabiot, je n'ai pas encore parlé à Pablo (Longoria) et Medhi (Benatia) mais l'espoir je l'ai, et c'est pas seulement par rapport à la valeur du joueur, mais par rapport à la personne qu'il est. Mais même s'il a fait une erreur, j'espère qu'il y a la possibilité de recomposer la chose, que les choses se remettent. Rabiot à l'OM, est-ce encore possible ? Je ne suis pas quelqu'un qui claque les portes au nez. Je ne suis pas la seule personne à décider, le club passe avant le coach. Mais Adrien est quelqu'un de bien. Je lui ai donné un conseil, j'espère qu'il le suivra et qu'il me suivra. Je pense être quelqu'un de bien aussi, j'essaie de tendre la main. Je ne mets jamais de croix sur les personnes. Si je peux aider à résoudre ce problème, je suis prêt à tout. Pas pour le joueur, mais pour la personne qu'il est. Je pense que c'est important, pour le bien de tous, pas seulement footballistiquement, mais aussi humainement », a déclaré Roberto De Zerbi, le coach de l'OM, lors de sa dernière conférence de presse.