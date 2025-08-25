Départ de Rabiot : L’OM va provoquer une révolution ?

Alors qu'Adrien Rabiot serait poussé vers la sortie après son altercation avec Jonathan Rowe, l'OM aurait avancé sur Dani Ceballos. Le joueur du Real Madrid manque de temps de jeu dans la capitale espagnole et serait prêt à consentir un énorme effort financier pour signer. Si rien n'est encore fait, le club merengue aurait commencé à se pencher sur sa succession.
Et si c'était lui le gros coup de l'été à l'OM ? Selon les informations du journaliste italien Fabrizio Romano, le club phocéen rêve de faire venir Dani Ceballos (29 ans), en manque de temps de jeu sous les ordres de Xabi Alonso. Une opération qui pourrait avoir un lien avec la mise à l'écart d'Adrien Rabiot. Les discussions avec son entourage seraient déjà bien avancées. Matteo Moretto confirme que Ceballos est « chaud pour venir » à l'OM, séduit par un projet où il pourrait bénéficier de davantage de responsabilités, notamment avec la Ligue des champions au programme. L’ancien joueur du Betis serait prêt à faire des efforts sur son salaire pour retrouver du temps de jeu régulier. De son côté, le Real Madrid ne s'opposerait pas à son transfert, notamment en cas de belle offre.
Le Real Madrid se retrouve dans l'embarras
Un départ de Ceballos laisserait un nouveau vide dans un entrejeu madrilène déjà affaibli par les blessures d'Eduardo Camavinga et de Jude Bellingham. Avec un effectif réduit à cinq milieux – Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Arda Güler, Jude Bellingham et Eduardo Camavinga –, Xabi Alonso pourrait être contraint de faire confiance à la jeunesse.
Le Real Madrid a trouvé son remplaçant ?
Le nom de Thiago Pitarch, joueur du Castilla, revient avec insistance dans la presse espagnole. Déjà convoqué pour les matchs contre Osasuna et Oviedo, il est désormais évoqué comme le potentiel successeur de Ceballos à moyen terme. Une information confirmée par Moretto ce lundi. Un pari sur l’avenir qui montre que le Real Madrid compte bien continuer à faire émerger des talents maison… même au détriment de cadres expérimentés.