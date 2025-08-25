Départ de Rabiot : L’OM va provoquer une révolution ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors qu'Adrien Rabiot serait poussé vers la sortie après son altercation avec Jonathan Rowe, l'OM aurait avancé sur Dani Ceballos. Le joueur du Real Madrid manque de temps de jeu dans la capitale espagnole et serait prêt à consentir un énorme effort financier pour signer. Si rien n'est encore fait, le club merengue aurait commencé à se pencher sur sa succession.

Et si c'était lui le gros coup de l'été à l'OM ? Selon les informations du journaliste italien Fabrizio Romano, le club phocéen rêve de faire venir Dani Ceballos (29 ans), en manque de temps de jeu sous les ordres de Xabi Alonso. Une opération qui pourrait avoir un lien avec la mise à l'écart d'Adrien Rabiot. Les discussions avec son entourage seraient déjà bien avancées. Matteo Moretto confirme que Ceballos est « chaud pour venir » à l'OM, séduit par un projet où il pourrait bénéficier de davantage de responsabilités, notamment avec la Ligue des champions au programme. L’ancien joueur du Betis serait prêt à faire des efforts sur son salaire pour retrouver du temps de jeu régulier. De son côté, le Real Madrid ne s'opposerait pas à son transfert, notamment en cas de belle offre.

Le Real Madrid se retrouve dans l'embarras Un départ de Ceballos laisserait un nouveau vide dans un entrejeu madrilène déjà affaibli par les blessures d'Eduardo Camavinga et de Jude Bellingham. Avec un effectif réduit à cinq milieux – Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Arda Güler, Jude Bellingham et Eduardo Camavinga –, Xabi Alonso pourrait être contraint de faire confiance à la jeunesse.