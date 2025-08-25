Rabiot : Le transfert à 30M€ qui peut sauver l’OM !

Alexis Brunet

Sur le départ de l’OM, Adrien Rabiot pourrait bien retrouver l’Italien. En effet, l’AC Milan suivrait avec attention la situation du Français. Toutefois, pour que les dirigeants milanais fassent une offre à Marseille, il faut déjà que Yunus Musah s’en aille. La formation de Serie A demande pas moins de 30M€ pour son milieu de terrain américain.

L’aventure d’Adrien Rabiot à l’OM va-t-elle durer seulement une saison ? C’est pour le moment l’option la plus probable, car le milieu de terrain est poussé vers la sortie par Marseille. Le club phocéen l’a inscrit sur la liste des transferts après sa bagarre dans le vestiaire avec Jonathan Rowe.

L’AC Milan apprécie Rabiot Contrairement à Jonathan Rowe, Adrien Rabiot n’a pas encore quitté l’OM. Toutefois, les deux hommes pourraient se recroiser cette saison, car l’Anglais a rejoint Bologne et le Français est pisté par un autre club italien. Selon les informations de Sportmediaset, l’AC Milan suivrait avec attention la situation du milieu de terrain et Massimiliano Allegri aimerait beaucoup travailler de nouveau avec lui après leur passage commun à la Juventus de Turin.