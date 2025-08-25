Rabiot - OM : Accord surprise, la signature que personne n’a vu venir !

Le feuilleton Rabiot continue de délivrer certains secrets surprenants. Alors que le milieu de terrain français a été placé sur la liste des transferts, il semblerait que ce dernier ait pourtant accepté dans le courant du mois d'août l'idée d'une prolongation d'une saison à l'OM, avec un accord pour un départ l'été prochain.
Depuis la semaine dernière, Adrien Rabiot est officiellement placé sur la liste des transferts. L'OM a pris cette décision après la bagarre visiblement très violente avec Jonathan Rowe, qui s'est lui engagé avec Bologne dimanche. Mais depuis, le feuilleton Rabiot a pris une tournure différente.
Rabiot d'accord pour prolonger ?
Et pour cause, Roberto De Zerbi a ouvert la porte à une réintégration de son joueur malgré le fait que Véronique Rabiot et la direction de l'OM se soient lancés dans une guerre médiatique à base de déclarations assassines. Et au milieu de tout cela, plusieurs informations circulent qui rendent ce feuilleton imprévisible et difficile à suivre. Ainsi, selon les informations de L'EQUIPE, le clan Rabiot avait donné son accord courant août pour prolonger jusqu'en 2027 avec un gentlemen's agreement pour un départ sous conditions en juin 2026.
Benatia confirme l'offre de l'OM pour Rabiot
D'ailleurs, au micro de RMC Sport, Medhi Benatia avait confirmé avoir transmis une offre à Adrien Rabiot : « On lui a mis une offre sur la table depuis plus de deux mois et demi, qui était... Je ne sais même pas si quelqu'un à l'OM a déjà gagné ce salaire-là (...) Une offre qui était pour vraiment le mettre, encore une fois, dans le top top de notre projet, tout en haut ».