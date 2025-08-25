OM - Affaire Rabiot : Frank McCourt prend une décision radicale !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Samedi soir après la victoire de l'OM contre le Paris FC (5-2), Roberto De Zerbi a surpris tout le monde en ouvrant la porte à la réintégration d'Adrien Rabiot. Une prise d'initiative totale du technicien italien qui n'avait pas prévenu Pablo Longoria et Medhi Benatia de sa prise de parole. Cependant, un retour du milieu de terrain français dans le groupe marseillais semble encore très compliqué à envisager, notamment face à la piste de position de Frank McCourt.

Alors que le mercato ferme ses portes dans à peine plus d'une semaine, l'OM est confronté à épineux cas avec Adrien Rabiot. Officiellement placé sur la liste des transferts après sa bagarre avec Jonathan Rowe, qui s'est lui engagé avec Bologne, l'ancien milieu de terrain du PSG n'est toutefois pas encore parti. Le club marseillais réclame 15M€ pour son transfert, mais les récents propos de Roberto De Zerbi semble changer la donne.

De Zerbi n'a prévenu personne En effet, samedi soir en conférence de presse après la victoire de l'OM contre le Paris FC (5-2), le technicien italien a ouvert la porte à la réintégration d'Adrien Rabiot : « Même s'il a fait une erreur, j'espère, et pas seulement pour la valeur du joueur mais aussi pour celle de la personne, qu'il y a les conditions pour réparer les choses (...) Je ne suis pas le seul à décider. Au contraire, c'est d'abord le club plus que l'entraîneur qui doit décider. Mais je tends la main à tout le monde. Si je peux aider à résoudre cette chose, je suis prêt à tout faire. Pas pour le joueur mais pour la personne et pour le bien de tous. Au plan humain, plus encore que footballistique. » Une prise de position très forte, sans concertation avec sa direction.