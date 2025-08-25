Rabiot : L'OM a craqué, Pierre Ménès balance !

Amadou Diawara

Après sa bagarre avec Jonathan Rowe, survenue il y a un peu plus d'une semaine, Adrien Rabiot a été placé sur la liste des transferts de l'OM. Ce samedi, Roberto De Zerbi a laissé entendre que son numéro 25 pourrait avoir une deuxième chance à Marseille. Sur son compte X, Pierre Ménès a pris position sur le sujet.

Après le coup de sifflet final de Rennes-OM, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe se sont battus dans le vestiaire du Roazhon Park. Alors que cette altercation a été très violente, Roberto De Zerbi, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont décidé de se débarrasser de leurs deux joueurs. Si Jonathan Rowe vient de signer à Bologne, Adrien Rabiot pourrait finalement rester à l'OM. En effet, Roberto De Zerbi a laissé entendre que son numéro 25 pourrait avoir une deuxième chance à Marseille.

Rabiot finalement réintégré par l'OM ? Sur son compte X, Pierre Ménès a pris position sur le cas Rabiot. Estimant que la sanction de l'OM est disproportionnée, le journaliste français ne compte pas blâmer le club s'il finit par réintégrer l'international français.