Rabiot : L'OM a craqué, Pierre Ménès balance !

Après sa bagarre avec Jonathan Rowe, survenue il y a un peu plus d'une semaine, Adrien Rabiot a été placé sur la liste des transferts de l'OM. Ce samedi, Roberto De Zerbi a laissé entendre que son numéro 25 pourrait avoir une deuxième chance à Marseille. Sur son compte X, Pierre Ménès a pris position sur le sujet.
Après le coup de sifflet final de Rennes-OM, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe se sont battus dans le vestiaire du Roazhon Park. Alors que cette altercation a été très violente, Roberto De Zerbi, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont décidé de se débarrasser de leurs deux joueurs. Si Jonathan Rowe vient de signer à Bologne, Adrien Rabiot pourrait finalement rester à l'OM. En effet, Roberto De Zerbi a laissé entendre que son numéro 25 pourrait avoir une deuxième chance à Marseille.
Rabiot finalement réintégré par l'OM ?
Sur son compte X, Pierre Ménès a pris position sur le cas Rabiot. Estimant que la sanction de l'OM est disproportionnée, le journaliste français ne compte pas blâmer le club s'il finit par réintégrer l'international français.
«J’ai toujours trouvé la sanction disproportionnée»
« Perso je ne sais pas comment l’histoire Rabiot va se terminer. Mais si il venait à être réintégré par l’OM, ne comptez pas sur moi pour critiquer le club. J’ai toujours trouvé la sanction disproportionnée, et puis sportivement, le club a besoin du joueur. Pardonner, c’est bien aussi parfois. J’aime les happy end », a posté Pierre Ménès.