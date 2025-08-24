OM : «Des discussions approfondies» sont annoncées avec la mère de Rabiot, l’annonce explosive

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Adrien Rabiot reste au cœur des discussions à l’Olympique de Marseille après sa bagarre avec Jonathan Rowe. Alors que l'OM avait initialement annoncé son intention de le vendre, Roberto de Zerbi a ouvert la porte à un retour ce samedi. Pendant ce temps, la mère du milieu de terrain se rapprocherait d'une autre équipe européenne.

L’affaire Adrien Rabiot a secoué l’OM ces derniers jours. La bagarre avec Jonathan Rowe a conduit la direction marseillaise à envisager de placer le joueur sur la liste des transferts. Pourtant, Roberto De Zerbi a ouvert la porte à un retour dans le groupe ce samedi. « J'ai de l'espoir, même s'il a fait une erreur. J'espère qu'il y a la possibilité de revoir les choses » a déclaré le coach de l'OM.

Un départ dans les tuyaux Pourtant, lors d'un entretien accordé à RTL il y a quelques jours, Véronique Rabiot avait assuré que l'aventure marseillais de son fils était terminée. D'ailleurs, l'agente et mère du milieu de terrain n'a pas tardé à se rapprocher d'une équipe italienne.