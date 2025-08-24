OM : «Des discussions approfondies» sont annoncées avec la mère de Rabiot, l’annonce explosive

Adrien Rabiot reste au cœur des discussions à l’Olympique de Marseille après sa bagarre avec Jonathan Rowe. Alors que l'OM avait initialement annoncé son intention de le vendre, Roberto de Zerbi a ouvert la porte à un retour ce samedi. Pendant ce temps, la mère du milieu de terrain se rapprocherait d'une autre équipe européenne.
L’affaire Adrien Rabiot a secoué l’OM ces derniers jours. La bagarre avec Jonathan Rowe a conduit la direction marseillaise à envisager de placer le joueur sur la liste des transferts. Pourtant, Roberto De Zerbi a ouvert la porte à un retour dans le groupe ce samedi. « J'ai de l'espoir, même s'il a fait une erreur. J'espère qu'il y a la possibilité de revoir les choses » a déclaré le coach de l'OM.
Un départ dans les tuyaux
Pourtant, lors d'un entretien accordé à RTL il y a quelques jours, Véronique Rabiot avait assuré que l'aventure marseillais de son fils était terminée. D'ailleurs, l'agente et mère du milieu de terrain n'a pas tardé à se rapprocher d'une équipe italienne.
La mère de Rabiot passe à l'action
Sur sa chaîne Youtube, le journaliste Alfredo Pedulla assure que le clan Rabiot se serait rapproché du Milan AC, entraîné par Massimiliano Allegri. « Hier encore (vendredi) il y a eu des discussions approfondies entre l’équipe, Véronique Rabiot et l’AC Milan. Si un milieu de terrain part, il faudra prendre en considération Rabiot » a-t-il indiqué. Ce feuilleton est encore loin d'être terminé.