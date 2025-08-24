Transfert à 15M€ : De Zerbi a trouvé le remplaçant de Rabiot, le nouveau rebondissement à l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L’OM traverse une période mouvementée, entre la gestion du cas Adrien Rabiot, impliqué dans une bagarre, et les pistes du mercato. Roberto De Zerbi, tout en laissant la porte entrouverte à un retour du milieu français dans le groupe, aurait validé le profil d’Andreas Pereira, milieu de Fulham, possible recrue estivale pour renforcer l’entrejeu marseillais.

L’OM n’a pas échappé aux remous depuis l’altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, survenue il y a quelques jours à l’entraînement. L’incident a fragilisé la dynamique interne et contraint Roberto De Zerbi à réagir publiquement. D'abord intransigeant, le coach de l'OM a surpris son monde en ouvrant la porte à un retour de Rabiot dans l'effectif.

L'OM réactive une ancienne piste Mais ce choix dépendra avant tout du club, De Zerbi soulignant que la décision finale revient à l’institution. Dans l’éventualité où son retour ne serait pas validé, un remplaçant a déjà été identifié. Selon les informations d’ESPN, Andreas Pereira est dans le viseur de l’OM. Le milieu de 29 ans, sous contrat avec Fulham jusqu’en 2026, ne souhaite pas prolonger son aventure en Premier League et étudie déjà les possibilités d’un nouveau départ.