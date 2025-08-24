OM : Attaqué après son transfert, il répond

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Malgré un succès 5-2 face au Paris FC, l’Olympique de Marseille continue de vivre dans un climat pesant. Les supporters du Vélodrome ont sifflé leur équipe, signe que l’affaire Adrien Rabiot reste dans toutes les têtes. Mais les joueurs ont vite réagi sur le terrain, et sont parvenus à faire taire les critiques.

Le contexte est tendu sur la Canebière. Ces derniers jours, l'affaire Adrien Rabiot/Jonathan Rowe a secoué le vestiaire après une préparation pourtant idéale. Malgré les tensions, l'OM a réagi en remportant son match face au Paris FC ce samedi (5-2). Mais la rencontre a débuté dans un climat tendu, avec des sifflets tombés du Vélodrome.

« Je sens la frustration » Interrogé après la rencontre, Angel Gomes a tenté de calmer le jeu et de recentrer les débats sur le terrain. « Non, je comprends la frustration, c'est normal. Même nous, je sens la frustration. Mais le plus important c'est de gagner le match. C'est une saison longue et parfois tu vas jouer des matchs comme ça. Et pour moi, quand tu as un joueur qui entre du banc et qui fait un match comme ça, tu as besoin de tout le monde. Et pour moi, je pense que c'est important ça aussi » a confié l'attaquant de l'OM, tout juste arrivé sur la Canebière.