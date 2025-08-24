«De grosses discussions» annoncées avec Deschamps, le gros coup tenté par l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Aujourd’hui consultant sur La chaîne L’Équipe et également aux côtés de Zack Nani pour commenter le championnat saoudien, Benoît Trémoulinas est revenu sur quelques épisodes marquants de sa carrière. L’ancien latéral gauche a notamment évoqué son transfert avorté à l’OM, alors que des discussions très avancées avaient eu lieu avec Didier Deschamps.

Le rôle de Benoît Trémoulinas dans le paysage médiatique actuel est bien différent de celui qu’il occupait sur les pelouses il y a quelques années. Désormais figure régulière des plateaux télévisés, il apporte son expertise technique et son regard d’ancien joueur, que ce soit sur le football français ou sur les nouvelles dynamiques internationales comme le championnat saoudien. Présent au côté de Zack Nani, il est revenu sur sa formidable carrière, notamment sur l'intérêt prononcé de l'OM en 2009.

L'occasion ratée avec l'OM Alors aux Girondins de Bordeaux, Trémoulinas avait longuement discuté avec Didier Deschamps, alors coach de l'OM. « S’il y a eu des transferts qui auraient pu se faire mais qui ne se sont pas fait ? Ouais il y a eu des transferts. Je me souviens de l’année du titre, il y avait des grosses discussions avec l’OM. Je me souviens, j’avais eu Anigo et Didier Deschamps au téléphone puis finalement j’avais voulu prolonger aux Girondins de Bordeaux. Du coup ils avaient pris Jérémy Morel à ma place » a confié l'ancien international tricolore.