«De grosses discussions» annoncées avec Deschamps, le gros coup tenté par l’OM

Aujourd’hui consultant sur La chaîne L’Équipe et également aux côtés de Zack Nani pour commenter le championnat saoudien, Benoît Trémoulinas est revenu sur quelques épisodes marquants de sa carrière. L’ancien latéral gauche a notamment évoqué son transfert avorté à l’OM, alors que des discussions très avancées avaient eu lieu avec Didier Deschamps.
Le rôle de Benoît Trémoulinas dans le paysage médiatique actuel est bien différent de celui qu’il occupait sur les pelouses il y a quelques années. Désormais figure régulière des plateaux télévisés, il apporte son expertise technique et son regard d’ancien joueur, que ce soit sur le football français ou sur les nouvelles dynamiques internationales comme le championnat saoudien. Présent au côté de Zack Nani, il est revenu sur sa formidable carrière, notamment sur l'intérêt prononcé de l'OM en 2009.
L'occasion ratée avec l'OM
Alors aux Girondins de Bordeaux, Trémoulinas avait longuement discuté avec Didier Deschamps, alors coach de l'OM. « S’il y a eu des transferts qui auraient pu se faire mais qui ne se sont pas fait ? Ouais il y a eu des transferts. Je me souviens de l’année du titre, il y avait des grosses discussions avec l’OM. Je me souviens, j’avais eu Anigo et Didier Deschamps au téléphone puis finalement j’avais voulu prolonger aux Girondins de Bordeaux. Du coup ils avaient pris Jérémy Morel à ma place » a confié l'ancien international tricolore.
Une fin de carrière prématurée
Finalement, il restera à Bordeaux jusqu'en 2013, année de son départ au Dynamo Kiev. « Après les Girondins je pars au Dynamo Kiev parce que j’étais dans une période où il fallait que je vois autre chose. Je n’avais pas forcément autant de clubs aussi qui étaient sur moi donc je suis parti là-bas avec Younès Belhanda, Dieumerci Mbokani, Jermaine Lens… Il y avait quand même des bons petits joueurs. Ça ne s’est pas si bien passé que ça, je suis parti quatre mois à Saint-Etienne histoire de me refaire un peu la cerise, puis après j’ai signé à Séville. A Séville ça s’est plutôt bien passé, Europa League, on en a gagné deux. Après un genou un peu compliqué, des méthodes médicales aussi un peu compliquées, j’en ai beaucoup parlé. Puis finalement un genou qui m’a fait beaucoup de mal et un arrêt de carrière assez précoce à 30 ans et demi » a ajouté Trémoulinas sur Twitch.