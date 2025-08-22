Rabiot - Rowe : Nez cassé, lèvres fendues… L’OM a menti pour la bagarre ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Vendredi dernier, après la défaite face à Rennes, ça a complètement dégénéré dans les vestiaires de l’OM. En effet, une bagarre a éclaté entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe et selon les dires de la direction olympienne, cela aurait été d’une incroyable violence entre les deux. Mais est-ce pour autant la vérité ? Voilà que Véronique Rabiot a remis en cause cette version des faites.

Que s’est-il réellement passé entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ? Alors qu’on a aucune preuve de la bagarre entre les deux joueurs de l’OM, on peut simplement se baser actuellement sur les dires. Et voilà que dernièrement, pour l’AFP, Pablo Longoria, président du club phocéen, avait notamment fait savoir : « Un événement d'une gravité et d'une violence extrêmes, quelque chose d’inouï. (…) Roberto De Zerbi entraîne depuis 13 ans, Medhi Benatia est dans le football de haut niveau depuis qu'il a 22 ans, moi j'ai commencé dans le football professionnel il y a 20 ans. Je crois qu'on a assez d'expérience tous les trois pour dire que jamais on n'avait vu une telle chose dans un vestiaire ».

« Il n’y a pas de violence inouïe, il y a eu une altercation » Etait-ce alors aussi violent que cela entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe dans les vestiaires de l’OM ? Pas si l’on en croit les dires de Véronique Rabiot. Prenant la défense de son fils dans La Provence, elle a expliqué que la direction olympienne mentait sur la gravité des faits : « Je peux donner ma version des faits ? Non. Je ne vais pas vous donner la version d’Adrien. Ce que je peux vous dire, c’est que je vois les faits, les mots : « violence inouïe, violence extrême ». C’est très très fort, en général, cela veut dire qu’il y a des blessés. Là, que je sache, il n’y a pas eu de lèvres fendues, ni de nez cassé, ni d’arcade sourcillière éclatée. Personne n’est blessé, personne n’est allé à l’hôpital, il n’y a même pas eu d’intervention du médecin. On sait très bien que c’est totalement faux. Il n’y a pas de violence inouïe, il y a eu une altercation ».