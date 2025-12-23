Vente OM : Avec McCourt, ça ne tient plus qu'à un fil !

Depuis qu'il a repris le flambeau de l'OM en 2016, Frank McCourt ne fait pas semblant. De son propre aveu, l'homme d'affaires originaire de Boston a injecté 640M€ en 9 ans. Sans l'arrivée d'un nouvel actionnaire, sa situation à Marseille se compliquerait sérieusement d'après Romain Molina.
Frank McCourt est le patron de l'OM depuis l'automne 2016. Cependant, l'homme d'affaires américain a déjà grandement misé à perte afin de maintenir l'institution marseillaise à flot. En interview avec le Journal du Dimanche, McCourt a révélé avoir investi plus de 700M$, soit 640M€. Sans cela, l'OM aurait été contraint de déposer le bilan d'après Romain Molina.
«Il a mis 650M€ à l'OM, mais tu te demandes comment il va retrouver son argent»
Si l'on se fie au discours tenu par le journaliste d'investigation dans sa dernière vidéo YouTube, Frank McCourt a tellement mis la main à la poche qu'il ne pourrait pas recouvrir son investissement. « Tu tiens ta survie parce que l'actionnaire a fait des augmentations de capital et honnêtement, sans McCourt, l'OM aurait déposé le bilan depuis longtemps. Il a mis 650M€ à l'OM, mais tu te demandes comment il va retrouver son argent ».
«Il cherche un actionnaire minoritaire pour l'épauler parce qu'on sait que c'est compliqué»
Après analyse, Romain Molina a fait une révélation pendant sa prise de parole. Le journaliste assure qu'une vente de l'OM n'est pas dans les petits papiers du clan McCourt, mais l'incorporation d'un nouvel actionnaire est à l'ordre du jour. « C'est pour ça qu'aujourd'hui, il cherche un actionnaire minoritaire pour l'épauler parce qu'on sait que c'est compliqué. On me parle d'une valorisation du club, il n'y a pas de valorisation en France tant qu'il n'y aura pas de droits TV ».