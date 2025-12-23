Vente OM : Avec McCourt, ça ne tient plus qu'à un fil !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Depuis qu'il a repris le flambeau de l'OM en 2016, Frank McCourt ne fait pas semblant. De son propre aveu, l'homme d'affaires originaire de Boston a injecté 640M€ en 9 ans. Sans l'arrivée d'un nouvel actionnaire, sa situation à Marseille se compliquerait sérieusement d'après Romain Molina.

Frank McCourt est le patron de l'OM depuis l'automne 2016. Cependant, l'homme d'affaires américain a déjà grandement misé à perte afin de maintenir l'institution marseillaise à flot. En interview avec le Journal du Dimanche, McCourt a révélé avoir investi plus de 700M$, soit 640M€. Sans cela, l'OM aurait été contraint de déposer le bilan d'après Romain Molina.

«Il a mis 650M€ à l'OM, mais tu te demandes comment il va retrouver son argent» Si l'on se fie au discours tenu par le journaliste d'investigation dans sa dernière vidéo YouTube, Frank McCourt a tellement mis la main à la poche qu'il ne pourrait pas recouvrir son investissement. « Tu tiens ta survie parce que l'actionnaire a fait des augmentations de capital et honnêtement, sans McCourt, l'OM aurait déposé le bilan depuis longtemps. Il a mis 650M€ à l'OM, mais tu te demandes comment il va retrouver son argent ».