«C’est fini» : Après les clashs, Benatia annonce du jamais-vu à l’OM !

L’altercation violente entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, survenue vendredi soir après le nul concédé par l’OM, bouleverse le club phocéen. Les deux joueurs, considérés comme responsables d’un comportement intolérable, sont désormais poussés vers la sortie. Dans ce contexte, Medhi Benatia a livré un témoignage fort, marqué par la stupéfaction.

« Une scène de chaos ». Medhi Benatia ne mâche pas ses mots lorsqu’il s’agit de commenter l’altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe après la rencontre face à Rennes. Des clashs dans le vestiaire, il en a connu durant sa carrière.

Le témoignage de Benatia « J'ai fait 17-18 ans de vestiaire, je me suis disputé en tant que capitaine. Dans des clubs, on peut avoir des échanges des fois un peu houleux, des réflexions que peut-être que tu peux un peu mal le prendre après une défaite, ça arrive. Ça monte un peu dans les tours, le staff arrive, 'oh oh, on se tait là, calmez-vous'. Et c'est fini. Ça, je l'ai vécu dans un vestiaire. Bien sûr que je l'ai vécu, j’ai fait 18 ans de vestiaire, dans tous les pays. En France, en Allemagne, au Qatar, en Turquie, où tu veux » a précisé le directeur sportif de l’OM.