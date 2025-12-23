Kylian Mbappé : Le coup de pression du Real Madrid !

Pierrick Levallet

Le Real Madrid a terminé l’année sur une bonne note avec une victoire contre le FC Séville le week-end dernier (2-0). Mais cela n’a pas suffi pour dissiper les doutes chez les Merengue. Alors que Xabi Alonso est annoncé sur la sellette, la direction aurait mis un coup de pression aux joueurs, Kylian Mbappé compris.

Au Real Madrid, l’année s’est terminée sous certaines tensions. Xabi Alonso est annoncé sur la sellette depuis quelques temps puisqu’il ne ferait plus l’unanimité dans le vestiaire. Et les trois dernières victoires contre le Deportivo Alavés, Talavera et le FC Séville n’ont pas permis de dissiper les doutes au sein de la direction madrilène.

Mbappé et le vestiaire ont pris un coup de pression Comme le rapporte AS, le Real Madrid aurait ainsi mis un coup de pression au vestiaire. Florentino Pérez aurait lui-même fait savoir pendant le repas de Noël qu’il souhaitait voir les joueurs s’engager davantage, et immédiatement. Le président madrilène voudrait bannir tout comportement qui n’honorerait pas la Casa Blanca. En interne, on serait convaincu de pouvoir renverser complètement la situation.