Rabiot : Il annonce une nouvelle «bagarre» à l'OM !

Amadou Diawara

Après sa violente altercation avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot est poussé vers la sortie par la direction de l'OM. Alors que Pablo Longoria affirme que l'international français a manqué de respect à l'institution, une « bagarre médiatique » serait sur le point de débuter, où cela sera parole contre parole.

Ce vendredi soir, l'OM a affronté le Stade Rennais en ouverture de la première journée de Ligue 1. Si les Bretons ont été réduits à 10 dès la 31ème minute de jeu, les Marseillais se sont tout de même inclinés au Roazhon Park (1-0).

Après la bagarre avec Rowe, l'OM veut éjecter Rabiot Après le coup de sifflet final de Rennes-OM, la tension est montée dans le vestiaire marseillais. A tel point que Jonathan Rowe et Adrien Rabiot se sont battus. Estimant que les deux joueurs ont manqué de respect à l'institution, comme annoncé par Pablo Longoria à l'AFP, les dirigeants olympiens ont décidé de se séparer d'eux cet été.