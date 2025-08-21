Rabiot - OM : Les révélations sur la bagarre d'une extrême violence !

Après la défaite face à Rennes, ça a complètement explosé dans le vestiaire de l'OM. Alors qu'il était initialement question d'un accrochage entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, ça a visiblement été beaucoup plus violent que cela entre le Français et l'Anglais. Que s'est-il alors passé ? Romain Molina a rapporté de nouveaux éléments à propos de cette altercation.
En plaçant Adrien Rabiot et Jonathan Rowe sur la liste des transferts, l'OM a décidé de frapper fort après ce qui est arrivé dans le vestiaire. Il faut dire que ça aurait été très violent entre les deux coéquipiers. En effet, Medhi Benatia a notamment fait savoir ce mercredi : « Tu ne peux pas arriver à une agression physique, un coup de poing dans la bouche et machin ».
« Rabiot met la première »
A l'occasion d'une vidéo sur Youtube, Romain Molina a donné d'autres détails sur cette bagarre très violente entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. « Après la défaite, Rulli commence à pester dans le vestiaire en espagnol sur les erreurs du passé qui ne seraient pas apprises. Il va utiliser un vocabulaire très fleuri en espagnol contre Jonathan Rowe. Rowe ne se laisse pas faire, Rabiot intervient, tente de calmer le jeu. Rowe n’accepte pas forcément ça, se lève, commence à avoir une altercation avec Rabiot et là… Rabiot met la première », a d'abord confié le journaliste.
« Une bagarre de rue »
Romain Molina a ensuite précisé à propos de cette affaire qui secoue l'OM : « Ce n’était pas une simple bagarre de vestiaire. Il y a eu deux rounds. Ça a duré 10 minutes. C’est une bagarre de rue. Les mecs se battent alors qu’un de leur coéquipier de 17 ans fait un malaise. Ils s’en foutent. C’est un pétage de plomb, de la folie. Plusieurs personnes ont essayé de les séparer. Les deux ont continué à s’insulter et à se menacer encore après ».