De Zerbi : C’est le choc à l’OM, la trahison qui ne passe pas

L'Olympique de Marseille vit une secousse interne après la bagarre survenue vendredi soir entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe dans le vestiaire. Medhi Benatia, directeur sportif, est sorti du silence pour revenir sur l’incident, ses conséquences et les réactions du staff, notamment celle de l’entraîneur Roberto De Zerbi, profondément choqué par les événements.

L’altercation qui a opposé Adrien Rabiot et Jonathan Rowe vendredi soir à l’issue de la rencontre contre Rennes a rapidement fait le tour de l’actualité sportive. Ce qui devait rester une simple frustration post-match s’est transformé en affrontement physique dans le vestiaire. Résultat : les deux joueurs de l'OM sont invités à trouver une porte de sortie avant la fin du mercato.

De Zerbi marqué par l'épisode Rabiot/Rowe Dans un long entretien à RMC Sport, Medhi Benatia est revenu sur cet épisode, dévoilant notamment la réaction de Roberto De Zerbi. « De Zerbi a été choqué! On s'est appelé tout le week-end. On a passé le samedi-dimanche au téléphone jusqu'à 3-4 heures du matin avec le coach. Il a été choqué, choqué mais déçu: 'Mais pourquoi Medhi? Pourquoi cette rage? Pourquoi cette méchanceté?' » a confié le directeur sportif de l'OM.