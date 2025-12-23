Laure Boulleau : La disparition qui fait parler !

Ancien consultant chez Canal +, Pierre Ménès a partagé le même plateau télévisé que Laure Boulleau. D'après le journaliste français, il s'entendait très bien avec l'ancienne arrière gauche du PSG. Mais aujourd'hui, Pierre Ménès n'a plus aucun contact avec Laure Boulleau, comme il l'a reconnu lui-même.
Accusé d'agressions sexuelles, Pierre Ménès a quitté Canal +. Ancien chroniqueur de la chaine cryptée, le journaliste français a signé son retour sur les écrans, et ce, sur sa chaine YouTube : Pierrot Le Foot.
Pierre Ménès balance sur Laure Boulleau
Invité à se prononcer sur ses relations avec les autres consultants, Pierre Ménès a avoué qu'il avait une attache particulière avec Christophe Dugarry et avec Laure Boulleau. Toutefois, il n'a plus de nouvelles de l'ancienne arrière gauche du PSG.
«Même si elle a disparu de ma vie, je m’entendais très bien avec Laure Boulleau»
« Celui avec lequel je me suis le mieux entendu, c’est Christophe Dugarry, parce que Duga, c’est moi qui l’avais proposé à M6 du temps de 100% Foot. C’était le premier invité du premier numéro de l’émission, avec Bruno Solo. Quand on a eu les droits de la Coupe du Monde, j’ai vraiment milité pour que ce soit lui qui commente les matchs. J’ai toujours beaucoup aimé Duga comme joueur, je l’ai énormément apprécié, il est très intelligent. (...) Et même si elle a disparu de ma vie, je m’entendais très bien avec Laure Boulleau aussi », a confié Pierre Ménès.