Laure Boulleau : La disparition qui fait parler !

Ancien consultant chez Canal +, Pierre Ménès a partagé le même plateau télévisé que Laure Boulleau. D'après le journaliste français, il s'entendait très bien avec l'ancienne arrière gauche du PSG. Mais aujourd'hui, Pierre Ménès n'a plus aucun contact avec Laure Boulleau, comme il l'a reconnu lui-même.

Accusé d'agressions sexuelles, Pierre Ménès a quitté Canal +. Ancien chroniqueur de la chaine cryptée, le journaliste français a signé son retour sur les écrans, et ce, sur sa chaine YouTube : Pierrot Le Foot.

Pierre Ménès balance sur Laure Boulleau Invité à se prononcer sur ses relations avec les autres consultants, Pierre Ménès a avoué qu'il avait une attache particulière avec Christophe Dugarry et avec Laure Boulleau. Toutefois, il n'a plus de nouvelles de l'ancienne arrière gauche du PSG.