Laure Boulleau : Sa nouvelle aventure révélée dans la presse !

Après sa carrière de joueuse professionnelle, Laure Boulleau a décidé de rejoindre le monde des médias. Devenue consultante sur Canal+, l'ancienne du PSG a désormais des programmes à elle sur la chaine cryptée. En 2026, on retrouvera d'ailleurs Laure Boulleau dans des nouveaux numéros de 24h de Boulleau, mais pas seulement...

Aujourd'hui et ce depuis quelques années maintenant, Laure Boulleau fait parler son expertise sur Canal+. Devenue consultante, l'ancienne joueuse du PSG apparait dans le Canal Football Club ainsi que les soirées Ligue des Champions. Mais voilà que Laure Boulleau a également des programmes bien à elle avec 24h de Boulleau où elle part en immersion dans des clubs professionnels.

24h de Boulleau de retour en 2026 ! Directeur des sports de Canal+, Thomas Sénécal l'a annoncé : on retrouvera Laure Boulleau et son émission 24h de Boulleau en 2026 sur la chaine cryptée. « Les programmes dédiés au digital comme « Détective Mathoux » et « 24h de Boulleau » continuent ? Oui et avec d'autres programmes. Après « Team Zarco » et « Team Hadjar », nous lancerons tout prochainement « Team Digne » avec Lucas Digne. Cela signifie un accès privilégié à un footballeur de Premier League (Aston Villa), potentiellement titulaire en équipe de France à la Coupe du monde », a-t-il confié pour L'Equipe.