Laure Boulleau : Le coup de gueule en direct, «c'est débile» !

Après seulement quelques mois sur le banc du Real Madrid, Xabi Alonso pourrait déjà être démis de ses fonctions d'entraîneur. C'est la crise actuellement chez les Merengue et l'Espagnol pourrait être le fusible à faire sauter. Une situation à laquelle a réagi Laure Boulleau, elle qui n'a pas manqué de pousser un coup de gueule.

Le Real Madrid traverse actuellement une période de fortes turbulences. Xabi Alonso n'est d'ailleurs pas épargné, lui qui serait même sur un siège éjectable. Après la défaite face à Manchester City, l'entraîneur de la Casa Blanca serait plus en danger que jamais, risquant ainsi le licenciement très prochainement. Une situation qui ne manque pas de faire halluciner Laure Boulleau.

« C'est plus un problème de joueurs » Sur le plateau du Canal Champions Club après la défaite du Real Madrid face à Manchester City, Laure Boulleau a réagi au cas Xabi Alonso. C'est alors que l'ancienne joueuse du PSG a balancé : « Ils sont dans le top 8 en Ligue des Champions. Ils sont 2èmes et pas largués par le Barça. C'est plus un problème de joueurs. C'est débile ».