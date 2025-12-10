Laure Boulleau et David Ginola : Le rapprochement est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présente sur le plateau du Champions Club en marge notamment du choc entre le Real Madrid et Manchester City, Laure Boulleau s'est prononcée sur la situation de Kylian Mbappé. Et avec David Ginola, ils sont parfaitement d'accord à ce sujet.

C'est le choc de cette soirée de Ligue des Champions. En grande difficulté, le Real Madrid reçoit Manchester City pour se relancer. Pour cela, il faudra toutefois faire sans Kylian Mbappé, l'homme en forme du club merengue. Un coup dur comme le souligne Laure Boulleau.

Mbappé rapproche Boulleau et Ginola « On a l'impression que c'est un peu Kylian qui cache le manque de jeu qu'il y a dans cette équipe du Real Madrid. Malheureusement, le week-end dernier, il n'a pas pu sauver les siens de cette déroute collective. Donc c'est pour ça aussi que le coach est en danger et qu'il y a un énorme enjeu sur le résultat de ce soir concernant le coach du Real Madrid », affirme-t-elle sur le plateau du Canal Champions Club sur Canal+.