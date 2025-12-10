Séparation avec Habib Beye : Les confidences sur son nouveau partenaire !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En devenant entraîneur du Stade Rennais, Habib Beye a donc dû quitter ses fonctions sur Canal+. Le Sénégalais faisait notamment la paire avec Paul Tchoukriel pour commenter les matchs sur la chaine cryptée. Le journaliste a alors dû se trouver un nouveau partenaire et celui-ci se nomme régulièrement Sidney Govou.

Aux commentaires de certains des plus grands matchs diffusés sur Canal+, Paul Tchoukriel est toujours très bien accompagné. A ses côtés, on retrouve le plus souvent Sidney Govou, mais aussi Christophe Jallet. Habib Beye a ainsi été remplacé, lui qui avait dû quitter la chaine cryptée au moment de devenir l'entraîneur du Stade Rennais. Forcément, avec cette séparation, il a fallu bâtir une nouvelle relation pour Paul Tchoukriel.

« Il faut du temps pour créer des automatismes » Devant désormais s'habituer à Sidney Govou après Habib Beye, Paul Tchoukriel s'est confié auprès du Parisien. Le journaliste de Canal+ a alors fait savoir : « Il faut du temps pour créer des automatismes. La complémentarité est essentielle, car le téléspectateur le ressent à l’antenne ».