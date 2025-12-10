Lamine Yamal : Clash devant les caméras, l'annonce choc !

Amadou Diawara

Ce mardi soir, le FC Barcelone a battu l'Eintracht Francfort au Camp Nou. A quelques minutes du coup de sifflet final de la rencontre, Hans-Dieter Flick a remplacé Lamine Yamal. Toutefois, le numéro 10 du Barça a mal réagi. Interrogé après la victoire du Barça, Hansi Flick s'est prononcé sur la colère de Lamine Yamal.

Pour le compte de la sixième journée de la saison régulière en Ligue des Champions, le FC Barcelone a reçu l'Eintracht Francfort au Camp Nou. Grâce à un doublé de Jules Koundé, le Barça s'est imposé 2-1. Toutefois, le club blaugrana a eu un problème avec Lamine Yamal.

Lamine Yamal s'agace en plein match Remplacé par Roony Bardghji à la 89ème minute de jeu, Lamine Yamal a fait part de son mécontentement. Très agacé, le numéro 10 du FC Barcelone a pesté lors de sa sortie, avant de s'assoir sur le banc. Présent en conférence de presse après la victoire contre l'Eintracht Francfort, Hans-Dieter Flick s'est prononcé sur la mauvaise réaction de Lamine Yamal.