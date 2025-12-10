Lamine Yamal : Clash devant les caméras, l'annonce choc !

Ce mardi soir, le FC Barcelone a battu l'Eintracht Francfort au Camp Nou. A quelques minutes du coup de sifflet final de la rencontre, Hans-Dieter Flick a remplacé Lamine Yamal. Toutefois, le numéro 10 du Barça a mal réagi. Interrogé après la victoire du Barça, Hansi Flick s'est prononcé sur la colère de Lamine Yamal.
Pour le compte de la sixième journée de la saison régulière en Ligue des Champions, le FC Barcelone a reçu l'Eintracht Francfort au Camp Nou. Grâce à un doublé de Jules Koundé, le Barça s'est imposé 2-1. Toutefois, le club blaugrana a eu un problème avec Lamine Yamal.
Lamine Yamal s'agace en plein match
Remplacé par Roony Bardghji à la 89ème minute de jeu, Lamine Yamal a fait part de son mécontentement. Très agacé, le numéro 10 du FC Barcelone a pesté lors de sa sortie, avant de s'assoir sur le banc. Présent en conférence de presse après la victoire contre l'Eintracht Francfort, Hans-Dieter Flick s'est prononcé sur la mauvaise réaction de Lamine Yamal.
«Je trouve que c'est une bonne attitude»
« Lamine Yamal ? Il était un peu déçu, mais il avait reçu un carton jaune et on avait besoin de sang neuf. C'est Lamine, il est comme ça. Je comprends parfaitement, car tout le monde veut continuer à jouer et disputer 90 ou 100 minutes. Je trouve aussi que c'est une bonne attitude. J'ai moi-même été joueur. Je ne l'exprimais peut-être pas comme Lamine, et mon niveau était différent, mais je l'accepte », a confié Hans-Dieter Flick, l'entraineur du FC Barcelone.