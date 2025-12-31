Transfert d’Endrick : Le coup de théâtre qui va dégoûter l’OL !

Pierrick Levallet

Endrick va pouvoir se relancer loin du Real Madrid à 6 mois de la Coupe du monde 2026. L’international auriverde a été prêté à l’OL pour retrouver du temps de jeu. Seulement, le Brésilien de 19 ans va devoir patienter encore un peu avant de faire ses débuts sous ses nouvelles couleurs.

L’OL tient son attaquant pour la seconde partie de saison. La semaine dernière, le club rhodanien a officialisé l’arrivée en prêt d’Endrick. L’international auriverde était en manque de temps de jeu au Real Madrid et souhaitait donc se relancer ailleurs à 6 mois de la Coupe du monde 2026. L’objectif de le buteur de 19 ans est clair : revenir en forme pour réapparaître dans le radar de Carlo Ancelotti.

Déjà des problèmes pour Endrick à l'OL Seulement, Endrick va devoir attendre encore un peu avant de faire ses débuts sous ses nouvelles couleurs. Le Brésilien ne devrait pas être enregistré à temps dans le groupe de l’OL pour le déplacement sur la pelouse de l’AS Monaco le 3 janvier comme le rapporte SPORT. Pire encore, l’ancien de Palmeiras ne pourra jouer qu’en Europa League qu’à partir de février, puisque le règlement stipule que l’OL ne peut pas inscrire de nouveaux joueurs sur sa liste avant le début de la seconde phase de la compétition.